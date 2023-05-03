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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kürdistan'a 'evet' dedin mi?

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kürdistan’a ’evet’ dedin mi?

Seçime günler kala, 7'li koalisyonun Batı'ya ‘terör koridoru'nu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi. The Economist'e göre, planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var. A Haber'de skandal habere sert tepki gösteren Yönter, "The Economist’in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onları ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs’ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye’nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a 'evet' dedi mi, bunu yaptı mı? Şimdi Van’da miting yaptı. ‘Kana kan diş intikam intikam’ sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta." şeklinde konuştu.

Tarihi 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 11 gün kala MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber'de seçim sürecini yorumladı.

"BU SEÇİM VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE! TÜRKİYE ZİLLETE DÜŞEMEZ"

Yönter, "14 Mayıs bizim harman vaktimizdir. Aynı zamanda Cumhur'un demokrasi zaferi olacak inşallah. Meydanlar her anlamda müjdeyi haber veriyor. İstanbul 39 ilçe. Dünya'nın en büyük Türk-İslam kenti. MHP olarak 7-24 çalışıyoruz. Nefes alır gibi çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Bu siyasi duruş, bu mücadele onurunun Türkiye vizyonunun engellere takılmadan devamını istiyorlar. Türkiye'nin önü açık. Milletin iradesi irademizdir. Cumhur İttifakı'na yönelik bu alakadan memnunuz. 14 Mayıs'ta birilerinin hayal ettiği gibi bir tablo ortaya çıkmayacak. Başkan Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye'nin geleceği için. Bu seçim vazgeçilmez önemde. Türkiye zillete düşemez. Düşerse biz imhanın sınırına gelmişiz demektir. Şu anda Türkiye'yi yok etmek isteyenler faaliyet halinde." dedi.

"THE ECONOMIST'İN İDDİALARI ÇOK VAHİM! TÜRKİYE ÜZERİNDEN HESABI OLAN ÇEVRELERİN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Kritik seçime günler kala, 7'li koalisyonun Batı'ya 'terör koridoru'nu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi.

İngiltere merkezli The Economist'e göre, planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var.

Bu duruma yorum getiren ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlere yüklenen İzzet Ulvi Yönter şunları kaydetti:

"The Economist'te böyle bir haber çıktı. Suriye ve Irak tezkeresine geçtiğimiz yıl HDP ve CHP hayır dedi. Ağustos 2022'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir TV kanalında bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceklerini ifade etti. Suriye ve Irak tezkeresine hayır demek askeri varlığımızın geri çekilmesi demek. Tezkereye hayır demek PKK'ya evet demektir. Tezkereye hayır demek şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak demektir. Beka mücadelemizde kast etmektir. Güvenlik haklarımıza saldırı demektir. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin şu anda umudu kim? Kılıçdaroğlu ve zillet partileri. Peki, PKK'nın YPG-PYD'nin diğer örgütlerin Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelerin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Siz CHP olarak, Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir parti olarak terör örgütleri ile nasıl bir ilişki ve irtibat içinde olabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?

The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a 'evet' dedin mi? Bunu yaptı mı? Avrupa özerklik şartını kabul edeceklerini ifade etmişti. Şimdi Van'da miting yaptı. 'Kana kan diş intikam intikam' sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta."

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