10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiliz The Economist'ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

İngiliz The Economist'ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Son dakika haberi | Türkiye seçimi hakkında "2023'te dünyadaki en önemli seçim" yorumunu yapan Batı medyası, seçim sürecini yakından izliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun formalite olması beklenen adaylığının 6'lı koalisyonda yaşanan kaosla beraber "drama"ya döndüğünü yazan İngiliz merkezli The Economist, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı dağıtması ve sonrasındaki geri dönüş sürecini değerlendirdi. The Economist, konuyla ilgili "Akşener'in beceriksiz güç oyunu" değerlendirmesi yaparken 72 saatlik krizle ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:14
  • 1
  • 10
İngiliz The Economist’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Yılın başında Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener krizini ele aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İngiliz The Economist’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Ocak ayında muhalefete çağrılarda bulunan the Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparken Başkan Erdoğan'ı hedef almış, "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadelerini kullanmıştı.

  • 3
  • 10
İngiliz The Economist’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Muhalefete de tek aday çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin, Erdoğan karşısında kazanmasının zor olduğunu dile getiren The Economist son yazısında muhalefet bloğunun, seçime yaklaşık 70 gün kala sonunda bir aday belirleyebildiğini yazdı.

  • 4
  • 10
İngiliz The Economist’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerinie dikkat çekti.

  • 5
  • 10
İngiliz The Economist’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Kılıçdaroğlu'nun formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştüğü belirtilen haberde, Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne vurgu yapıldı.