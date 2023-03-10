İngiliz The Economist'ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e eleştiri: Beceriksiz güç oyunu! Dikkat çeken koalisyon benzetmesi

Son dakika haberi | Türkiye seçimi hakkında "2023'te dünyadaki en önemli seçim" yorumunu yapan Batı medyası, seçim sürecini yakından izliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun formalite olması beklenen adaylığının 6'lı koalisyonda yaşanan kaosla beraber "drama"ya döndüğünü yazan İngiliz merkezli The Economist, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı dağıtması ve sonrasındaki geri dönüş sürecini değerlendirdi. The Economist, konuyla ilgili "Akşener'in beceriksiz güç oyunu" değerlendirmesi yaparken 72 saatlik krizle ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu.