Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Gebze'de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak
Şehit ailesine ettiği küfürle tanınan ve sosyal medyada kendisini eleştiren vatandaşlara "Yavşak ve süzme" gibi ifadeler kullanmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ödüllendirilerek yeniden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan Gebze'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Türkkan'a yönelik "Vatan haini, terbiyesiz Lütfü! Senin de hesabın sorulacak" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.
"VATAN HAİNİ LÜTFÜ"
Türkkan bu sözlerinin ardından bugün Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.
AKŞENER ÖDÜLLENDİRİP YENİDEN VEKİL ADAYI GÖSTERDİ
Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TERBİYESİZLİK
Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.
Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?
- Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...
- ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Zigana Tüneli açıldı mı? Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç km, güzergahı nasıl?
- İslam Memiş açık açık tarih verdi! 1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek!
- Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...
- TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?