Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a Gebze’de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak

AKŞENER ÖDÜLLENDİRİP YENİDEN VEKİL ADAYI GÖSTERDİ

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.