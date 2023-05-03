03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Gebze'de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak

Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Gebze'de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
ABONE OL
Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a Gebze’de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak

Şehit ailesine ettiği küfürle tanınan ve sosyal medyada kendisini eleştiren vatandaşlara "Yavşak ve süzme" gibi ifadeler kullanmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ödüllendirilerek yeniden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan Gebze'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Türkkan'a yönelik "Vatan haini, terbiyesiz Lütfü! Senin de hesabın sorulacak" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.

"VATAN HAİNİ LÜTFÜ"

Türkkan bu sözlerinin ardından bugün Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.

AKŞENER ÖDÜLLENDİRİP YENİDEN VEKİL ADAYI GÖSTERDİ

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

İYİ Partili Türkkan’a Gebze’de sert tepki İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A GEBZE'DE SERT TEPKİ

İYİ Partili Türkkan’dan şehit yakınına küfür! İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR!

İYİ Parti’nin küfürbaz vekili Türkkan yine haddini aştı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA