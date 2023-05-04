AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı: CHP’de Atatürkçülere Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var

"VATANDAŞ CHP'YE TOKAT ATACAK! AK PARTİ İZMİR'DE REKOR KIRACAK"

CHP'nin son İzmir mitingine de değinen ve Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Bursalı, "Bunun da ötesinde Kemal Kılıçdaroğlu 2 ya da 3 dönem İzmir milletvekilliği yaptı. Allah aşkına bu güne kadar izmir'e dahil bir şey duydunuz mu? En son pazar mitingine geldi ve İzmir'i yine ağzına almadı. 'Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, bize oy vereceksiniz' mantığı ve dayatması maalesef aynı faşizanlıkla karşımızda. Bu kadar çantada keklik görünen şey gibi. Ben iddia ediyorum (İzmir) AK Parti ve Cumhur İttifakı rekor oyla çıkacak. İzmir'den sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir mesaj verilecek. Bunu iddia ile söylüyorum. İkincisi aynı şekilde tam tersine aynı mesajı ters mesaj olarak CHP'ye verecek vatandaş, tokat atacak. Tıpış tıpış olmadığını gösterecek. Çok ayıp bir şey oyu çantada keklik görmek." şeklinde konuştu.

"CHP ATATÜRKÇÜLERE ATATÜRK DÜŞMANLARINI DAYATTI"

Sözlerinde terör örgütleri ve FETÖ ile iltisaklı isimlerin CHP listesinde yer aldığına dikkat çeken Şebnem Bursalı ayrıca, "Bütün değerler yok sayılıyor. CHP'de Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var." ifadelerine yer verdi.