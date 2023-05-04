AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı: CHP’de Atatürkçülere Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var
14 Mayıs seçimlerinde HDPKK’nın da at koşturduğu 7’li koalisyonda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye ve Atatürk’e dair bütün değerleri alt üst ederek iktidar hevesine girişti. İçinde FETÖ ile bağlantılısı olan isimlerin de yer aldığı vekil listesinde Atatürkçülüğü ile bilinen İzmir ilimiz bir oyuna getirilme peşinde. CHP’de perde arkasında vatandaşa çaktırılmadan dayatılan ‘terör’ listesine A Haber’e konuk olan AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı çok sert çıktı.Bursalı “CHP’de Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var” dedi.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yolunda CHP'nin başını çektiği 7'li koalisyonda vekil listelerinde halka adeta dayatma yapılarak içine terör örgütleri ile bağı olan isimler öne çıkarıldı.
CHP'DE FETÖ İLE BAĞI OLAN İSİMLER!
HDPKK'nın yanında 7'li koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü Taraf'ın yazarı Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın İzmir'de 1. sıradan milletvekili adayı gösterilmesi büyük tepki topladı.
İŞTE YÜKSEL TAŞKIN VE FETÖ BAĞI
Türkiye'de halk tarafından seçilmiş AK Parti hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kalleş 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyen FETÖ'yü ve elebaşı Fetullah Gülen'i sık sık güzelleyen ayrıca CHP'nin fikri temelini oluşturan Kemalizm düşüncesini hedef alan yazılarıyla bilinen Yüksel Taşkın, Gülen'i "post-modern bir şaman" ilan ettiği skandal yazısında "Gülen Cemaati'nin başarısı da burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." cümlelerini sarf etmişti.
Diğer yandan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil adayı olarak CHP'de karşımıza çıkmakta.
CHP'NİN ADAYI FOGGO MEHMETÇİK'E AĞIR İTHAMLARDA BULUNDU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun vekil adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirmişti.
Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.
ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI!
Jandarma Özel Harekat'ın hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan ve askerimizi hedef gösteren Foggo, "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." ifadelerine yer vermişti.
İşte tam da bu noktada 7'li koalisyonda yaşanan liste savaşlarında ortaya çıkan skandal tabloyu AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta yorumladı.
"EN İZMİRLİ LİSTE AK PARTİ'DE"
Şebnem Bursalı, "CHP'nin İzmir listesinde İzmirli yok. Yani İzmir'i bilen, sorunlarını bilen isimler yok İzmir'e hepsi yabancıdır. En İzmirli liste AK Parti'dedir 1. bölge ve 2. bölge için de söylüyorum. Sadece İzmirli değil İzmir'in bütün simgelerini kucaklayan ve temsil eden isimler tek tek sıra sıralandı. (CHP'li) Hacer Foggo İzmirli ancak İzmirlilik bilincini ne kadar yansıtıyor. O manada söylemekteyim sadece." dedi.
"VATANDAŞ CHP'YE TOKAT ATACAK! AK PARTİ İZMİR'DE REKOR KIRACAK"
CHP'nin son İzmir mitingine de değinen ve Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Bursalı, "Bunun da ötesinde Kemal Kılıçdaroğlu 2 ya da 3 dönem İzmir milletvekilliği yaptı. Allah aşkına bu güne kadar izmir'e dahil bir şey duydunuz mu? En son pazar mitingine geldi ve İzmir'i yine ağzına almadı. 'Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, bize oy vereceksiniz' mantığı ve dayatması maalesef aynı faşizanlıkla karşımızda. Bu kadar çantada keklik görünen şey gibi. Ben iddia ediyorum (İzmir) AK Parti ve Cumhur İttifakı rekor oyla çıkacak. İzmir'den sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir mesaj verilecek. Bunu iddia ile söylüyorum. İkincisi aynı şekilde tam tersine aynı mesajı ters mesaj olarak CHP'ye verecek vatandaş, tokat atacak. Tıpış tıpış olmadığını gösterecek. Çok ayıp bir şey oyu çantada keklik görmek." şeklinde konuştu.
"CHP ATATÜRKÇÜLERE ATATÜRK DÜŞMANLARINI DAYATTI"
Sözlerinde terör örgütleri ve FETÖ ile iltisaklı isimlerin CHP listesinde yer aldığına dikkat çeken Şebnem Bursalı ayrıca, "Bütün değerler yok sayılıyor. CHP'de Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var." ifadelerine yer verdi.
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