İngiliz The Economist yazdı! Seçimleri kim kazanacak? Başkan Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? "Muhalefetin kazanması imkansıza yakın"
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken 19 gün kala seçimler dünya basınında da ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Yaşanan sürece ilişkin raporlar yayımlanırken The Economist dergisi seçimlere giden yolu değerlendirdi. Yayınlanan raporda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanılırken, muhalefetin seçimleri kazanma ihtimaline ilişkin "imkansıza yakın" denildi. İşte detaylar...
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken Türkiye'deki seçimler dünya gündeminde de geniş yankı buluyor. Seçimlere ilişkin çeşitli raporlar yayımlanırken The Economist dergisi seçimlere giden yolu değerlendirdi.
"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI BEKLİYORUZ"
Kurum yayımladığı raporun başında "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz." sözlerine yer verdi.
"KIYASIYA BİR MÜCADELE OLACAK"
Analizde, "Kıyasıya bir mücadele olacak. Erdoğan'ın 20 yıllık ikitdarının uzaması bekleniyor. Yüzde 13'ün üzerinde olan kararsız seçmen belirleyici rol oynayacak. Aynı zamanda Erdoğan'ın kişisel duruşu da bu durumu perçinliyor" denildi.
MUHALEFETİN KAZANMASI İMKANSIZA YAKIN
Rapora göre muhalaefet kazanırsa Türkiye'yi büyük bir değişim bekliyor. EIU'ya göre seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecek. 9 sayfalık raporda "Muhalefetin Erdoğan'ın yenmek tarihi bir şansı olsa da yine de oldukça zor, hatta imkansıza yakın" sözleriyle seçimin tarihi bir seçim olduğuna dikkat çekti.
RUSYA İLE İLİŞKİLERE VURGU YAPILDI
Raporda bir diğer dikkat çeken nokta ise Türkiye'nin dış ilişkileriydi. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda özellikle İsveç'in NATO'ya girmesinin engellenmeye devam edileceğinden bahsedildi.
Raporun devamında, "Türkiye'nin Rusya ile olan derin bağları diğer ülkelerle sürtüşmelerin olmasına neden oldu. Olası bir Erdoğan galibiyeti bu durumu devam ettirecektir" denildi.
DIŞ POLİTİKADAKİ ROLÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Ancak aynı zamanda Türkiye, son yıllarda gösterdiği dış politika tutumu ile özellikle tüm dünyayı ilgilendiren Rusya-Ukrayna savaşında bir ara bulucu rolü üstlendi. Economist ya da Batılı devletler her ne kadar eleştirmiş olsa da bu rol, tahıl sıkıntısı başta olmak üzere dünyadaki önemli krizlerin çözülmesi için önemli bir etkiye sahip oldu.
İsveç'in NATO meselesinde ise İsveç, Türkiye'nin daha önce onayladığı şartlarını yerine getirmediği için şu an NATO'ya giremiyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bile İsveç'e çağrıda bulunarak "Verdiğiniz sözü tutun" ifadelerini kullanmıştı.
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