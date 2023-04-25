İngiliz The Economist yazdı! Seçimleri kim kazanacak? Başkan Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? "Muhalefetin kazanması imkansıza yakın"

MUHALEFETİN KAZANMASI İMKANSIZA YAKIN

Rapora göre muhalaefet kazanırsa Türkiye'yi büyük bir değişim bekliyor. EIU'ya göre seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecek. 9 sayfalık raporda "Muhalefetin Erdoğan'ın yenmek tarihi bir şansı olsa da yine de oldukça zor, hatta imkansıza yakın" sözleriyle seçimin tarihi bir seçim olduğuna dikkat çekti.

RUSYA İLE İLİŞKİLERE VURGU YAPILDI

Raporda bir diğer dikkat çeken nokta ise Türkiye'nin dış ilişkileriydi. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda özellikle İsveç'in NATO'ya girmesinin engellenmeye devam edileceğinden bahsedildi.

Raporun devamında, "Türkiye'nin Rusya ile olan derin bağları diğer ülkelerle sürtüşmelerin olmasına neden oldu. Olası bir Erdoğan galibiyeti bu durumu devam ettirecektir" denildi.