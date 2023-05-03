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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kürdistan'a 'evet' dedin mi?

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Giriş: 03.05.2023 23:46
Güncelleme:03.05.2023 23:47
Seçime günler kala, 7'li koalisyonun Batı'ya ‘terör koridoru'nu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi. The Economist'e göre, planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var. A Haber'de skandal habere sert tepki gösteren Yönter, "The Economist’in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onları ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs’ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye’nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a 'evet' dedi mi, bunu yaptı mı? Şimdi Van’da miting yaptı. ‘Kana kan diş diş intikam intikam’ sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta." şeklinde konuştu.
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