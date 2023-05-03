Rusya için 2. soğuk duş! Operasyon başarısız oldu | İngiliz basını: Putin için büyük bir aşağılama

Dünya 21 Şubat 2022'den beri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku dolu gözlerle izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ediyor. Geçen ay Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Ukrayna'dan gelen haber Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yaratmıştı. Askeri analistlere göre, Ukrayna ordusu işgalin başlamasından bu yana ilk kez Dnipro Nehri'ni geçerken, askerler Rus işgali altındaki bölgelerin derinliklerine karşı saldırı başlatmak için mevzilendi. Ukrayna'nın nehrin doğu yakasına ilerlediği iddiaları, Rusya'nın Herson bölgesinde kısmi bir geri çekilme haberinden sadece birkaç gün sonra geldi. Yaşananların ardından kanlı savaşta Ukrayna'dan gelen yeni bir haber Rusya'da tekrar şok etkisi yarattı. İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, Rus bombardıman uçağı Tu-95MS Ukrayna'daki hedefleri vurmak için havalandı. Ancak füzeler hedefe ulaşamadan düştü. Gazete bu gelişmeyi 'Putin için büyük bir aşağılama' başlığı ile okurlarına sundu. İşte ayrıntılar...