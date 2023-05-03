Tahıl koridoru için İstanbul'da yeni zirve! Bakan Hulusi Akar duyurdu: Türkiye - Ukrayna - Rusya temsilcileri bir araya geliyor
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 Mayıs'ta tahıl koridoru için Türkiye, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, "5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdiğini belirtti.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafça da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde."
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