Putin’e suikast girişimi! Saldırıyı kim yaptı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında?

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952'de Leningrad'de dünyaya geldi. Annesinin adı Maria Ivanovna Shelomova, babasının adı Vladimir Spiridonoviç'tir. Dedesi ise Sovyetler Birliği kurucusunun aşçısıdır.

İlk ve orta öğrenimin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü tamamladı. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının akabinde, çeşitli görevler yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır.

Bir dönem Almanya'da çalıştı. Daha sonra üniversite bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı, Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanlığı yaptı.