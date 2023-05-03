Putin'e suikast girişimi! Saldırıyı kim yaptı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında?
Rusya Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast düzenlendiği iddia edildi. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Tüm dünyanın gözleri Rusya'ya çevrilirken arama motorlarında "Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast mi düzenlendi, kim saldırdı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
Putin Kremlin İHA saldırısı son dakika aratılmaları hız kazandı. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik düzenlenen suikast girişimi iddia edildi. Kremlin son dakika olarak duyurduğu açıklamasında "İHA'lı saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığını düşünüyoruz. Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi. Peki Rusya Devlet Başkanı'na suikast mi düzenlendi, kim saldırdı? Putin kimdir, kaç yaşında?
PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ SON DAKİKA
Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında KİEV'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.
PUTİN YARA ALMADI
Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.
"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ GİZLİ TUTULUYOR"
Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.
PUTİN'İN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.
MANİDAR ZAMANLAMA
Rusya'nın zafer gününden hemen önce yapılan bu saldırının Kiev tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu düşünülüyor.
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?
Vladimir Putin, 7 Ekim 1952'de Leningrad'de dünyaya geldi. Annesinin adı Maria Ivanovna Shelomova, babasının adı Vladimir Spiridonoviç'tir. Dedesi ise Sovyetler Birliği kurucusunun aşçısıdır.
İlk ve orta öğrenimin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü tamamladı. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının akabinde, çeşitli görevler yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır.
Bir dönem Almanya'da çalıştı. Daha sonra üniversite bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı, Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanlığı yaptı.
SİYASİ HAYATI
Siyasete, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile başladı. Uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasetin içinde yer aldı.
Birleşik Rusya Partisi'nden 1999-2000 arasında Başbakanlık yaptı.
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