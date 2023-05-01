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Milli eserler hangardan çıkıyor! MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtılacak… İsimlerini Erdoğan açıklayacak

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Milli eserler hangardan çıkıyor! MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtılacak… İsimlerini Erdoğan açıklayacak

Türkiye'nin milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA-3 insansız savaş uçağı, HÜRJET ve ATAK-2 helikopteri bugün törenle görücüye çıkacak. Törende Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA-3'ün isimlerini açıklayacak. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Yerli savunma sanayii" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Heyecanla beklenen eserler boy gösterecek. Milli projeler hangardan çıkıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görücüye çıkacak.

Törende Milli Muharip Uçak ve ANKA-3 insansız savaş uçağının isimleri de Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

Milli Muharip Uçak'tan taksi sürprizi bekleniyor.

Eserlerin isimlerinin açıklanmasının ardından Başkan Erdoğan MMU ve ANKA-3'ün gövdelerine imzasını atacak.

Törende ayrıca motor testleri başarıyla devam eden ATAK2 ağır sınıf taarruz helikopterinin uçuş yapacağı tahmin ediliyor.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı tören Ankara'da TUSAŞ ev sahipliğinde gerçekleşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YERLİ SAVUNMA SANAYİ" PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

MMU ve ANKA3’ün ismi ne olacak? MMU VE ANKA3'ÜN İSMİ NE OLACAK?

İsimlerini Erdoğan açıklayacak İSİMLERİNİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

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