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Başkan Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden paylaşım: Bu gurur hepimizin

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 11:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu. "BU GURUR HEPİMİZİZ" Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.
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