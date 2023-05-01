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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de! MMU ve ANKA3'ün ismi ne olacak?

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 12:52
Türkiye'nin milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA-3 insansız savaş uçağı, HÜRJET ve ATAK-2 helikopteri bugün törenle görücüye çıkacak. Törende Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA-3'ün isimlerini açıklayacak. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Yerli savunma sanayii" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Demir, "Savunma sanayiinde durursak düşeriz, durmak yok." dedi.
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