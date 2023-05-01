01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Milli Muharip Uçağın adı ne olacak? Başkan Erdoğan bugün MMU ve ANKA3'ün isimlerini açıklayacak
Türkiye'nin milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA3 insansız savaş uçağı, HÜRJET ve ATAK2 helikopteri bugün törenle görücüye çıkacak. Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA3'ün isimlerini açıklayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.