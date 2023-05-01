EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi?
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi? EYT'li olmasına rağmen emekli olmadan çalışan kişinin emekli aylığı yükselir mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ipuçları verdi.
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki EYT'liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi? EYT'li olmasına rağmen emekli olmadan çalışan kişinin emekli aylığı yükselir mi?
Faruk Erdem'in canlı yayında konuya dair cevapları:
"EYT'li olup emekli olunmadan çalışmaya devam ederseniz maaş almaya devam edersiniz ve zamlardan faydalanırsınız yine çalışan olarak sistemde görünürsünüz. Çalıştığınız kısım elbette emekli aylığını etkiler ama emekli maaşını belirleyen son aldığınız 3-5 maaş değil. Emekli aylığı hesaplanırken bütün kazançlara bakılıyor.
Bu nedenle son 1 yılda çalışayım emekli olayım maaşım artsın diyorsanız 12 tane emekli maaşını kaçırmış olursunuz. Çünkü burada emekli aylığı hesaplanırken 3-5 maaşa değil tüm çalışma hayatına bakılıyor. Yani burada emekli olarak alınacak 1 yıllık emekli maaşı kaçırılmış oluyor. Yani vatandaş EYT'li emekli olmadı ve 1 yıl daha çalıştı aylığının yükselmesi için ama diğer taraftan emekli maaşını 12 ay kaçırmış oldu. Burada hem çalışmaya devam edip maaş alabilir hem de emekli aylığı alabilir.
EYT'lilerde temmuz ayında yapılacak zamdan faydalanacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı ve refah payından faydalanacak. Artık onlar emekli haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi alacaklar.
Soru: Emekli aylığını artıran prime esas kazançların etkisi yıllara göre değişir mi?
Prime esas kazanç brüt maaş demek yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen kazancımız demek. Yani bir çalışan 15 bin TL maaş alıyor ama bunu bildirimi asgari ücret üzerinden oluyorsa burada SGK'ya bildirilen rakam geçerlidir. Kimse resmi olmayan maaşa bakmaz. Dolayısıyla gerçek maaşın bordroya yansımasını sağlamak zorundayız. Prime esas kazançlarımız bizim emekli maaşlarımızı belirliyor. İlk alınan maaştan son alınan maaşa kadar hepsine bakılıyor ve hepsi hesaba katılıyor. İşte bu yüzden son birkaç yıldaki yüksek maaş elbette etkili ama hepsine bakılıyor.
Burada hesaplamalar yıllara göre değişiyor. 2000 öncesi var, 2 bin ile 2008 arası var ve 2008 sonrası var. Aylık bağlama oranlarının mutlaka sadeleştirilip anlaşılır hale getirilmesi lazım. Şu anda uygulanan emekli maaş hesaplaması biraz karışık. Farklı farklı hesaplar var. Mutlaka seçimlerden sonra sosyal güvenlik reformu bekliyorum."
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