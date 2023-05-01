EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi?

Bu nedenle son 1 yılda çalışayım emekli olayım maaşım artsın diyorsanız 12 tane emekli maaşını kaçırmış olursunuz. Çünkü burada emekli aylığı hesaplanırken 3-5 maaşa değil tüm çalışma hayatına bakılıyor. Yani burada emekli olarak alınacak 1 yıllık emekli maaşı kaçırılmış oluyor. Yani vatandaş EYT'li emekli olmadı ve 1 yıl daha çalıştı aylığının yükselmesi için ama diğer taraftan emekli maaşını 12 ay kaçırmış oldu. Burada hem çalışmaya devam edip maaş alabilir hem de emekli aylığı alabilir.