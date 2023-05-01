İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar

Tüm alanlar gibi sanayi ve teknolojide de dev adımlar atıldı. 2002 yılında 1,84 milyar lira olan AR-GE harcamaları toplamı 2022 yılında 85 milyar lira oldu. AR-GE harcamalarının milli gelire oranı 2002'de binde 5 iken 2021 yılında yüzde 1,4'e çıktı.