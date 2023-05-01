01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar

İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
ABONE OL
İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar

AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber de o değişimleri unutmamak hatırlatmak adına özel çalışmalarına devam ediyor. İşte son 20 yılda sanayi ve teknoloji alanındaki dev yatırımlar…

"Yapamazsın" denilen, "Geri kalmış" sözünün etiket gibi üstüne yapıştığı Türkiye 3 Kasım 2002'e büyük bir değişime "evet" dedi ve AK Parti ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iş başına geçirdi. Başkan Erdoğan ilk andan itibaren kolları sıvadı ve çalışmaya başladı.

Milletten alınan emanet yüceltildi. Eğitimden sağlığa tarımdan turizme her alanda kalkınma hamlesi başlatıldı. Ulaşım altyapısı baştan aşağı değiştirildi. Yeşil Vatan ve Mavi Vatan için mücadele edildi son teknolojilerle koruma kalkanı oluşturuldu.

Tüm alanlar gibi sanayi ve teknolojide de dev adımlar atıldı. 2002 yılında 1,84 milyar lira olan AR-GE harcamaları toplamı 2022 yılında 85 milyar lira oldu. AR-GE harcamalarının milli gelire oranı 2002'de binde 5 iken 2021 yılında yüzde 1,4'e çıktı.

2002'de sıfır olan evet sıfır olan endüstri bölgesi 2023 yılı mart ayı itibarıyla 30'a çıktı. Teknoloji geliştirme bölgesi 2002 yılında 5 iken 2023 yılı mart ayında 97'ye çıktı. Özel sektörün toplam AR-GE harcamalarındaki payı yüzde 29 olurken yüzde 71'e çıktı. Türkiye'de 2002 yılında 0 olan 2023 yılında 319'a çıktı.

AR-GE merkezi 2002'de sıfırken 2023 Mart'ta bin 261 oldu. Sayıları 2002 yılında 2 olan TKNOPARK sayıları 2023 yılının mart ayı itibarıyla 98'e çıktı. AR-GE'da çalışan iş gücü 2002 yılında 40 bin civarındayken 2022 Kasım'da bu rakam 222 binin üzerine çıktı ve büyük bir değişim-gelişim-istihdam sağlandı.

Yerli patent başvurusu 2002 yılında sadece ve sadece 414 iken 2022 yılında 9 bin 9'a çıktı. Tescillenen patent sayısı 2002'de 73 iken 2022 yılında 3 bin 407 oldu. Organize Sanayi Bölgesi sayısı 2023 yılında 389 olarak kayıtlara geçerken bu rakam 2002'de 192'ydi. 20 yılda Organize Sanayi Bölgeleri 2 katına çıkarıldı.

Sıfırdan zirveye! İşte Türkiye’nin üreten gücü SIFIRDAN ZİRVEYE! İŞTE TÜRKİYE'NİN ÜRETEN GÜCÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Türkiye’nin gücü! Zirveye yerleşti İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ! ZİRVEYE YERLEŞTİ
Çağ atlatan ulaşım projeleri ÇAĞ ATLATAN ULAŞIM PROJELERİ
Rakamlarla Türkiye! 20 yılda tarihi adımlar RAKAMLARLA TÜRKİYE! 20 YILDA TARİHİ ADIMLAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA