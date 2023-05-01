İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber de o değişimleri unutmamak hatırlatmak adına özel çalışmalarına devam ediyor. İşte son 20 yılda sanayi ve teknoloji alanındaki dev yatırımlar…
"Yapamazsın" denilen, "Geri kalmış" sözünün etiket gibi üstüne yapıştığı Türkiye 3 Kasım 2002'e büyük bir değişime "evet" dedi ve AK Parti ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iş başına geçirdi. Başkan Erdoğan ilk andan itibaren kolları sıvadı ve çalışmaya başladı.
Milletten alınan emanet yüceltildi. Eğitimden sağlığa tarımdan turizme her alanda kalkınma hamlesi başlatıldı. Ulaşım altyapısı baştan aşağı değiştirildi. Yeşil Vatan ve Mavi Vatan için mücadele edildi son teknolojilerle koruma kalkanı oluşturuldu.
Tüm alanlar gibi sanayi ve teknolojide de dev adımlar atıldı. 2002 yılında 1,84 milyar lira olan AR-GE harcamaları toplamı 2022 yılında 85 milyar lira oldu. AR-GE harcamalarının milli gelire oranı 2002'de binde 5 iken 2021 yılında yüzde 1,4'e çıktı.
2002'de sıfır olan evet sıfır olan endüstri bölgesi 2023 yılı mart ayı itibarıyla 30'a çıktı. Teknoloji geliştirme bölgesi 2002 yılında 5 iken 2023 yılı mart ayında 97'ye çıktı. Özel sektörün toplam AR-GE harcamalarındaki payı yüzde 29 olurken yüzde 71'e çıktı. Türkiye'de 2002 yılında 0 olan 2023 yılında 319'a çıktı.
AR-GE merkezi 2002'de sıfırken 2023 Mart'ta bin 261 oldu. Sayıları 2002 yılında 2 olan TKNOPARK sayıları 2023 yılının mart ayı itibarıyla 98'e çıktı. AR-GE'da çalışan iş gücü 2002 yılında 40 bin civarındayken 2022 Kasım'da bu rakam 222 binin üzerine çıktı ve büyük bir değişim-gelişim-istihdam sağlandı.
Yerli patent başvurusu 2002 yılında sadece ve sadece 414 iken 2022 yılında 9 bin 9'a çıktı. Tescillenen patent sayısı 2002'de 73 iken 2022 yılında 3 bin 407 oldu. Organize Sanayi Bölgesi sayısı 2023 yılında 389 olarak kayıtlara geçerken bu rakam 2002'de 192'ydi. 20 yılda Organize Sanayi Bölgeleri 2 katına çıkarıldı.
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