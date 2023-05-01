01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları "İstikbalin Yüzyılı" tanıtım programı! MMU, ANKA-3, HÜRJET VE ATAK-2 bugün tanıtılıyor

"İstikbalin Yüzyılı" tanıtım programı! MMU, ANKA-3, HÜRJET VE ATAK-2 bugün tanıtılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 12:22
Başkan Erdoğan, TUSAŞ'ın ürettiği MMU, ANKA-3, ATAK-2 ve HÜRJET'in tanıtım törenine katılacak. Başkan Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulu'nda milyonlarca memur ve memur emeklisine müjde vermesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstikbalin Yüzyılı tanıtım programı
"İstikbalin Yüzyılı" tanıtım programı
TEKNOFEST’te bugün son gün
TEKNOFEST'te bugün son gün
MMU ve ANKA3’ün ismi ne olacak?
MMU ve ANKA3'ün ismi ne olacak?
TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı!
TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı!
SOLOTÜRK’ün gösterisi damga vurdu
SOLOTÜRK'ün gösterisi damga vurdu
Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
Kızılelma ve Akıncı’dan kol uçuşu
Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
630 KM hızda manevra!
630 KM hızda manevra!
KIZILELMA’DA seriye bağladı
KIZILELMA’DA seriye bağladı
MİR İDA’dan ilk torpido atışı
MİR İDA’dan ilk torpido atışı
KIZILELMA’dan yeni görüntüler
KIZILELMA’dan yeni görüntüler
Daha Fazla Video Göster