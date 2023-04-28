Kılıçdaroğlu ve yedili koalisyon AK Parti'nin seçim reklamını kopyaladı! Yıllar önce kullanılan "Haydi" sloganıyla ekranlara çıktılar

AK PARTİ'DEN MUHALEFETE GÖNDERMELİ REKLAM FİLMİ

Özellikle son günlerde AK Parti'nin yaptığı reklamlar sosyal medyada beğeni toplarken, Ayasofya'nın da içinde olduğu kısa film izleyenleri duygulandırdı.Özgün içeriklerle milyonların oyuna talip olan AK Parti bugün de sinema salonlarında muhalefete gönderme yaptığı "Reklamlar bitti" isimli filmi yayınladı.

CHP'DEN REKLAM FİLMİ: #HAYDİTÜRKİYE

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da reklam çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken akşam saatlerinde CHP hesaplarından #HaydiTürkiye etiketiyle koalisyon ortaklarının da içinde olduğu video serileri paylaşıldı.