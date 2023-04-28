Kılıçdaroğlu ve yedili koalisyon AK Parti'nin seçim reklamını kopyaladı! Yıllar önce kullanılan "Haydi" sloganıyla ekranlara çıktılar
Seçimlere artık sayılı günler kala partiler mitinglerin yanında reklam filmleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle AK Parti son dönemde yayınladığı reklam filmleriyle sosyal medyada beğeni toplarken bugün de yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından #HaydiTürkiye isimli reklamlar paylaşıldı. Görüntülerde koalisyon ortaklarıyla birlikte Kılıçdaroğlu "Haydi Türkiye" ifadelerini kullandı. Ancak çok geçmeden bu reklamın AK Parti'nin geçmiş dönemdeki reklamlarından kopyalandığı ortaya çıktı. AK Parti 10 gün önce “Haydi” diye rap şarkısı yaparken 2011’de de AK Parti’nin seçim şarkısında “Haydi Bi Daha” ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar...
2023 seçimlerine çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam filmi çalışmalarını vatandaşlara ekranlarda sunmaya devam ediyor.
AK PARTİ'DEN MUHALEFETE GÖNDERMELİ REKLAM FİLMİ
Özellikle son günlerde AK Parti'nin yaptığı reklamlar sosyal medyada beğeni toplarken, Ayasofya'nın da içinde olduğu kısa film izleyenleri duygulandırdı.Özgün içeriklerle milyonların oyuna talip olan AK Parti bugün de sinema salonlarında muhalefete gönderme yaptığı "Reklamlar bitti" isimli filmi yayınladı.
CHP'DEN REKLAM FİLMİ: #HAYDİTÜRKİYE
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da reklam çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken akşam saatlerinde CHP hesaplarından #HaydiTürkiye etiketiyle koalisyon ortaklarının da içinde olduğu video serileri paylaşıldı.
BAY KEMAL'İN REKLAM FİLMİ AK PARTİ'DEN KOPYALANMIŞ
Bu videolarda koalisyon ortakları Kılıçdaroğlu ile birlikte "Haydi Türkiye" sloganı attı.
Ancak 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun ajansının bu reklam filmini AK Parti'den kopyaladığı ortaya çıktı. AK Parti, 10 gün kadar önce 'Haydi' ismiyle bir rap şarkısı yapmış, 2011 seçimlerinde de 'Haydi bir daha' isimli türküyü kullanmıştı.
İşte o görüntüler...
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