AK Parti'den büyük beğeni toplayan Ayasofya filmi! Kemal Kılıçdaroğlu ve medyası ucuz işler peşinde! Ayasofya üzerinden kirli algı operasyonu...
Türkiye artık seçimlere adım adım ilerlerken partilerin reklam filmleri de televizyonlardaki yerini alıyor. AK Parti yaptığı özgün reklamlarla dikkat çekerken son reklam filminde Ayasofya'nın cami olma sürecinde nesiller boyu yaşananlara ilişkin bir hikaye ele alındı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videoda Nazım Hikmet Ran'ın şiirine de yer verildi. Ancak AK Parti'nin Ayasofya konusu reklam filmi yayınlanmadan kısa bir süre önce HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam" ifadelerini kullandı. Peki reklam filmi yayınlanmadan önce Kılıçdaroğlu bu paylaşımı nasıl yaptı? AK Parti saat 21.00 civarında yayınlacağı reklam filmini saat 18.57 gibi kanallara iletirken CHP'ye yakınlığıyla bilinen HaberTürk'ün bu bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine ilettiği iddia edildi. Bu bilgiye sahip olan Kılıçdaroğlu da "Ben zaten söylemiştim" diyebilmek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte olayın detayları...
Seçimlere artık sayılı günler kala siyasi partilerin reklam filmleri de televizyon ekranları ve sosyal medyadaki yerlerini almaya başladı.
AYASOFYA REKLAMI SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Özellikle AK Parti'nin yayınladığı reklam filmleri özgünlüğüyle dikkat çekerken AK Parti sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" başlıklı reklam filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
AYASOFYA'DA CUMA HAYALİ
Reklam filminde Ayasofya Camii'nin yanındaki küçük bir esnaf dükkanında yıllar boyu yaşananlar ele alınırken nesiller boyu Ayasofya'da Cuma namazı kılma hayali canlandırıldı.
"HAK YERİNİ GETİRDİ EN BÜYÜK NİYAZINI, KILDI AYASOFYA'DA İKİNDİ NAMAZINI!
Reklamın sonunda ise Nazım Hikmet Ran'ın "Sekiz Yüz Elli Yedi" şiirindeki "Hak yerini getirdi en büyük niyazını, Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını! İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul" dizelerine yer verildi.
BAY KEMAL UCUZ NUMARALAR PEŞİNDE
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından saat 20.17'de yayınlanan reklam filmi öncesi HDPKK'nın yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu saat 19.08'de yaptığı paylaşımda "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifadelerini kullanarak AK Parti'yi hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA KİM HABER VERDİ? HABERTÜRK İDDİASI
Peki hükümetin yaptığı her icraati sahiplenmeye çalışan Bay Kemal bunu nasıl gerçekleştirdi? Gelin birlikte bakalım...
AK Parti diğer partilerin de yaptığı gibi saat 21.00'den itibaren yayına girecek olan reklam filmini saat 18.30 civarında reklamın yayınlanacağı kanallara iletiyor.
HABERTÜRK MÜ BİLGİ UÇURDU? SAAT 18.57 İDDİASI...
İddiaya göre CHP medyasından HaberTürk kanalındaki ilgili kişiler de Ayasofya reklam filminin yayınlanacağı bilgisini saat 18.57'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine ulaştırıyor.
REKLAM FİLMİNİ HEDEF ALDI
Ne tesadüf ki bu olay sonrası reklam filmi yayınlanmadan önce Kılıçdaroğlu Ayasofya hakkında hazırlanan reklam filmini hedef alıyor. Sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam filminin yayına girmesi sonrası "Ben demiştim" ifadesini kullanması muhtemel...
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun bu basit algı operasyonuna sosyal medyadan yanıt verdi.
Dağ "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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