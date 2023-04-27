AK Parti’den büyük beğeni toplayan Ayasofya filmi! Kemal Kılıçdaroğlu ve medyası ucuz işler peşinde! Ayasofya üzerinden kirli algı operasyonu...

KILIÇDAROĞLU'NA KİM HABER VERDİ? HABERTÜRK İDDİASI

Peki hükümetin yaptığı her icraati sahiplenmeye çalışan Bay Kemal bunu nasıl gerçekleştirdi? Gelin birlikte bakalım...

AK Parti diğer partilerin de yaptığı gibi saat 21.00'den itibaren yayına girecek olan reklam filmini saat 18.30 civarında reklamın yayınlanacağı kanallara iletiyor.