28 Nisan 2023, Cuma
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AK Parti'den sinemalarda dikkat çeken reklam filmi! Muhalefete "Reklamlar bitti" göndermesi...
Seçimlere her geçen gün bir adım daha yaklaşılırken AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Dün gece Ayasofya konulu filmin ardından bugün de sinemalara özel "Sayın seyirciler reklamlar bitti" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi gösterime girdi. Muhafelete göndermede bulunulan filmde AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve Türkiye'nin gurur projelerine yer verildi. İşte detaylar...