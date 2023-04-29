Son 20 yılda Türkiye’nin orman varlığı! Yangına erozyona karşı büyük mücadele

Türkiye 20 yılda 6,5 milyar fidan ile en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de yeşilin korunması için büyük mücadele veriliyor.