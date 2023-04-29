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Son 20 yılda Türkiye’nin orman varlığı! Yangına erozyona karşı büyük mücadele

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Son 20 yılda Türkiye’nin orman varlığı! Yangına erozyona karşı büyük mücadele

Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de yeşilin korunması için büyük mücadele veriliyor. Türkiye son 20 yılda 6,5 milyar fidan ile en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü oldu. Çıkan orman yangınlarıyla mücadelede ise dev bir hava gücü filosu kuruldu. İşte rakamlarla orman varlığı.

Türkiye 20 yılda 6,5 milyar fidan ile en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de yeşilin korunması için büyük mücadele veriliyor.

2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığı 2021'de 23,2 milyon hektara çıkarıldı. Yurt genelinde başlatılan erozyonla mücadele taşınan toprak miktarı yüzde 70 azaldı. 1970'lerde 500 milyon ton olan erozyon miktarı 2020 yılında 140 milyon tona düşürüldü. Toplam ağaç hacmi ise 1,3 milyon metreküpten 1,7 milyon metreküpe çıkarıldı.

2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım ''Milli Ağaçlandırma Günü'' olarak ilan edildi. 2002-2022 yılları arasında 6,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Üretilen fidan çeşitleri ise 400'den, binin üstüne çıkarıldı.

Orman varlığının artırılması ihracata da yansıdı. 2002'de 515 milyon dolar olan orman ürünleri ihracatı 2020'de 8,4 milyar dolara ulaştı. Orman yangınlarıyla mücadelede ise dev bir hava gücü filosu kuruldu. Filoda 20 yangın söndürme uçağı, 55 helikopter ve 8 insansız hava aracı bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan sikorsky helikopterlerine gece de yangınlara müdahale yapabilme kabiliyeti kazandırıldı. Bu sayede 2002'de 40 dakika olan orman yangınlarına müdahale süresi 11 dakikaya düşürüldü.

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