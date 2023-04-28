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Mansur Yavaş'tan HDP güzellemesi! Selahattin Demirtaş'ı da aklamaya çalıştı: HDP belki PKK'ya silah bırakın diyecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Mansur Yavaş’tan HDP güzellemesi! Selahattin Demirtaş’ı da aklamaya çalıştı: HDP belki PKK’ya silah bırakın diyecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyon tarafından da desteklendiği artık resmiyet kazanırken HDPKK'lı isimler miting alanlarında "Bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na" sloganıyla oy dilenmeye başladı. CHP'nin Kandil'e verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri HDPKK cephesinde mutluluk yaratırken Mansur Yavaş da HDP güzellemelerine başladı. Kendisini "milliyetçi" olarak tanımlayan Yavaş "HDP de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken "Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm, PKK silah bırakmalıdır diyor. Belki HDP bu şekilde meclise girip PKK’ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından Kandil'e selam çakmayı da ihmal etmedi.

CHP'DEN HDPKK'YA ÖZERKLİK VAATLERİ

HDP ile bazı konularda ortak hareket edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'li isimler de bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatlerini sık sık dile getirdi.

KANDİL'DE KILIÇDAROĞLU MUTLULUĞU

Bu gelişmeler Kandil'de mutluluk yaratırken, bugün yapılan açıklamada HDP resmen seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy desteği vereceğini duyurdu.

İTTİFAKTAN AÇIKLAMA GELDİ

HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BİR OY HDP'YE BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA"

HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, bugün katıldıkları mitinglerde, "Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na" diyerek ittifak ortaklarına oy istedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN HDP GÜZELLEMESİ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı yayında HDP güzellemesi yaptı.

Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuştu.

DEMİRTAŞ'I AKLAMA ÇABASI

Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.

HDP’den Kılıçdaroğlu’na resmi destek

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