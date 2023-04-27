Kararsız seçmenin yönü belli oldu! İşte son seçim anketinin sonuçları! Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...
14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken son anket çalışmalarının sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında yapılan son anket sonuçlarını paylaşırken kararsız seçmenin yönünün artık belli olduğunun altını çizdi. Murat ayrıca adayların ve partilerin oy oranlarını da açıkladı. Peki AK Parti ve CHP'nin son anketteki oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...
Türkiye artık seçimlere doğru yol alırken anket çalışmalarının önemi de her geçen gün artıyor. Son anket çalışmalarında Başkan Erdoğan önde gözükürken Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında anketlerdeki oy oranlarını değerlendirdi.
KARARSIZ SEÇMENİN YÖNÜ BELLİ OLDU
Seçime az bir süre kaldı ve kararsızların çok daha azaldığını görüyoruz. Geçmiş yıllardaki seçimlere göre kararsız oranında ciddi bir düşüş var. AK Parti ve MHP bir günde 3-4 miting yapıyor.
Meydanların yoğunluğu kararsız seçmeni ciddi anlamda etkiliyor. Gidilen illerde lokal vaatlere de önem veriliyor. Meydanlarda ciddi bir coşku var.
HDP VE PKK İLE OMUZ OMUZA BİR İTTİFAK
HDP ve PKK ile omuz omuza yürüten bir ittifakla, yerli savunma sanayiine önem veren ve projeleri tamamlayıp başlatan bir ittifak var.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 51.4
Son araştırmada Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 51,4 var. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 41,8. Muharrem İnce 4,6 Sinan Oğan ise 2,2 gözüküyor. Yüzde 1,3 yanılma payı var.
YURTDIŞI OYLARINDA...
Bu verilerde yurt dışı oyları yok. Yurt dışı oylarında Erdoğan'a yüzde 60 üzerinde bir oy bekliyoruz.
PARTİLERE GÖRE DAĞILIM
AK Parti 41,1
CHP 25,4
AK PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNDE
Doğal gaz müjdesi öncesi ve "Yarısı bizden" kampanyası öncesi yapılan bir anketti bu. Bu müjdeler de AK Parti'nin oylarını yükseliş trendine soktu.
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