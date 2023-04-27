Kararsız seçmenin yönü belli oldu! İşte son seçim anketinin sonuçları! Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı...

KARARSIZ SEÇMENİN YÖNÜ BELLİ OLDU

Seçime az bir süre kaldı ve kararsızların çok daha azaldığını görüyoruz. Geçmiş yıllardaki seçimlere göre kararsız oranında ciddi bir düşüş var. AK Parti ve MHP bir günde 3-4 miting yapıyor.

Meydanların yoğunluğu kararsız seçmeni ciddi anlamda etkiliyor. Gidilen illerde lokal vaatlere de önem veriliyor. Meydanlarda ciddi bir coşku var.