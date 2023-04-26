İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için geri sayım başladı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

2018'de başlayan projede hedefin 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak olduğunu belirten Bakanlık, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi ile şu an itibariyle 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldığını duyurdu.



10 YILDA 1.000 BAHÇE

2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarının 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırılması hedeflenirken, ülkemize 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.