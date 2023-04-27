Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç para zam gelecek?

6 aylık enflasyon hesapları da yüzde 20'nin üzerinde ama bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir refah payı ekliyor. Bunu hem emekliler hem memurlar için hem de asgari ücret için yapıyor. Burada bizim beklentimiz yüzde 20'nin ya yüzde 30'a çıkartılması ya da ocak ayındaki gibi 15 puanlık bir ekleme ile yüzde 35'e yükseltilmesi.