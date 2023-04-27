Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç para zam gelecek?
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıktı, memur ve emekliler temmuz aydında da enflasyon farkına göre yeni bir artış bekliyorlar. Ancak sadece onlar değil, asgari ücretle çalışanlar da maaşlarına zam bekliyor. Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret etmişti. Gözler şimdi, asgari ücretli için de 6 aylık enflasyonun belli olacağı temmuz ayında. Peki asgari ücrette beklenti ne, somut rakamlar konuşulmaya başladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler temmuz ayında memur ve emekliler için yapılacak zamma çevrildi. Enflasyon farkına göre yeni bir artış beklenirken gözler asgari ücrete de çevrildi. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için de zam sinyali verdi.
Enflasyon oranı, ekonomik durum, satın alma gücü ve geçinme endeksi. İşte tüm bu etkenler göz önüne alınarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanacak. Peki asgari ücrette beklenti ne, somut rakamlar konuşulmaya başladı mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç para zam gelecek?
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Gözler şimdi 6 aylık enflasyonun belli olmasında. Aslında ilk hedef 4 aylık enflasyon o da 3 Mayıs'ta açıklanacak. Burada bir şekillenme olacak. Geriye 2 veri kalacak. Şu anda 3 aylık enflasyon verisi elimizde ve yüzde 12'nin üzerine çıktı.
Temmuz ayı itibarıyla çalışanların bir beklenti var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrette artış olup olmayacağını sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayını işaret ederek zam olacağının sinyalini verdi.
Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu çağırıyor, bunu istediği zaman yapabilir. Burada işte bir rakam belirleniyor. Burada 5 kişi hükümet, 5 kişi işçi ve 5 işveren temsilcisi var.
Temmuz ayında asgari ücret artacağına göre haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Burada en önemli baktıkları unsur enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon ne çıkar? Burada ona göre bir yol izleniyor.
6 aylık enflasyon hesapları da yüzde 20'nin üzerinde ama bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir refah payı ekliyor. Bunu hem emekliler hem memurlar için hem de asgari ücret için yapıyor. Burada bizim beklentimiz yüzde 20'nin ya yüzde 30'a çıkartılması ya da ocak ayındaki gibi 15 puanlık bir ekleme ile yüzde 35'e yükseltilmesi.
Biz de bunu üzerinden bir takım hesaplamalar yaptık. Burada ne olursa olsun sadece enflasyona bile bakılsa asgari ücret çift haneye çıkacak. Yani yüzde 20 bir artık olursa 10 bin 280 TL olacak. Yüzde 25 artarsa 10 bin 633 TL olacak. Tabi buradaki rakamalar net rakamlar.
Yüzde 40 gibi bir artış da söz konusu olabilir. Şu anda toplu işçi sözleşmesi yapılıyor. Orada işçiler için önerilen oran yüzde 40 Bu da tabi herkes için bir ölçü olacak. Hem toplu sözleşmeye girecek memur emeklilerin için hem de işçiler için. Eğer yüzde 40 zam olursa asgari ücret 11 bin 908 TL olacak.
Bir de asgari ücretin 12 bin 500 TL'ye çıkarılması konuşulmaya başlandı. Yani oransal değil de direk olarak bu rakam konuşuluyor. Eğer bu rakam gerçekleşirse zam oranı yüzde 47 olacak. Burada tabi Asgari Ücret Tespit Komisyonu enflasyon oranı, ekonomik durum, satın alma gücü ve geçinme endeksi gibi verilere bakacak.
Ama şu kesin ki temmuz ayında yeni bir asgari ücret göreceğiz. Gönül tabi burada 12 bin 500 TL olmasını istiyor. Bunun yanında hem memurlar hem emekliler için ciddi bir maaş artışı geliyor. Durumu bunu bize gösteriyor."
ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI! ÇİFT HANELİ ÜCRET GELİYOR
Yüzde 20 artarsa
10.280 TL
Yüzde 25 artarsa
10.633 TL
Yüzde 30 artarsa
11.058 TL
Yüzde 35 artarsa
11.483 TL
Yüzde 40 artarsa
11.908TL
Yüzde 47 artarsa
12.500 TL
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