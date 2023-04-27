Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak

İlçenin çok ciddi istihdamını sağlayacak. Bu anlamda da çok büyük getirisi olan bir proje. Ben inşaat mühendisiyim hem ekonomik anlamda hem enerji sektöründe çok büyük bir katkısı olacaktır. Nükleer santral rüzgar enerjisinden sonra en kesintisiz en verimli enerji."

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