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Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene online katılacak. Türkiye Akkuyu ile neler kazanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin değerlendirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleşecek törenle "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor. İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşama daha tamamlanacak.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da imzasını taşıyan dev projede yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Bugün hem dünya hem de Türkiye için oldukça önemli bir gün çünkü artık Türkiye nükleer enerjiyi elinde bulundurmaya başlayacak. Rusya'da hazırlanan üretilen nükleer yakıt bugün Akkuya'ya yani Mersin'e ulaşacak. Uluslararası arenada Türkiye'de nükleer gücün olduğu yönünde haberler çıkmaya başladı.

Peki nükleer tesisin Türkiye'ye katkısı ne olacak? Nükleer yakıtın gelmesiyle elektrik üretimi nasıl olacak? Bölgede ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Kritik merkez ile ilgili A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Nurettin Kaynar'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün özel bir mutluluk yaşıyoruz. İlk nükleer güç santraline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Santralin temelinin atılmasından sonra bölgede inanılmaz bir değişim oldu. Gerek hizmet gerek emlak gerek lojistik sektörlerine inanılmaz bir katma değer sağladı. Burada 25 bin insan çalışıyor ve bunlar bizim bölgemizin insanları. Şu anda tarım sektöründe ve OSB'lerde artık çalıştıracak eleman sıkıntı yaşıyoruz.

Bunun yanında bölgeye olan yansımaları oldu. buna entegre olarak yan sanayiler gelişmeye başladı. 10 dalda bir gelişim değişim oldu ve 10 dalda sanayimizi geliştirdi. Silifke ve Mersin sanayisine katma değer kattı. Burada kazandığımız tecrübelerle diğer bölgelerde yapılacak tesislerde firmalarımız çalışmaya devam edecek.

Elektrik enerjisi zaruri bir ihtiyaç haline geldi ve gittikçe de büyüyor. Buranın yüzde 10 katkı sağlaması bile dünya ile rekabet konusunda sanayicileri üst seviyeye çıkacak. Girdilerin ucuzlamasıyla rekabet koşulları iyileşecek. Bu sayede dünya pazarlarında çok daha iyi şekilde yerimizi alacağız."

Mühendis Feyza Evin canlı yayındaki sözleri:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projesi tek kalemde olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda nükleer endüstri için de çok büyük bir birikim olacağını düşünüyorum.

Santral tamamen bittiğinde 2026 yılında yaklaşık 400 milyar kilovat saat ihtiyacımız bulunacaktır bu da demektir ki yaklaşık yüzde 9'u nükleer santralle birlikte sağlanacaktır.

Bu çok ciddi anlamda dışa bağımlılığımızı azaltacak cari açığımızı da aynı zamanda azaltacaktır.

İlçenin çok ciddi istihdamını sağlayacak. Bu anlamda da çok büyük getirisi olan bir proje. Ben inşaat mühendisiyim hem ekonomik anlamda hem enerji sektöründe çok büyük bir katkısı olacaktır. Nükleer santral rüzgar enerjisinden sonra en kesintisiz en verimli enerji."

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