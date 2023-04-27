Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene online katılacak. Türkiye Akkuyu ile neler kazanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin değerlendirdi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleşecek törenle "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor. İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşama daha tamamlanacak.
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da imzasını taşıyan dev projede yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Peki nükleer tesisin Türkiye'ye katkısı ne olacak? Nükleer yakıtın gelmesiyle elektrik üretimi nasıl olacak? Bölgede ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Kritik merkez ile ilgili A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Nurettin Kaynar'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün özel bir mutluluk yaşıyoruz. İlk nükleer güç santraline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Santralin temelinin atılmasından sonra bölgede inanılmaz bir değişim oldu. Gerek hizmet gerek emlak gerek lojistik sektörlerine inanılmaz bir katma değer sağladı. Burada 25 bin insan çalışıyor ve bunlar bizim bölgemizin insanları. Şu anda tarım sektöründe ve OSB'lerde artık çalıştıracak eleman sıkıntı yaşıyoruz.
Bunun yanında bölgeye olan yansımaları oldu. buna entegre olarak yan sanayiler gelişmeye başladı. 10 dalda bir gelişim değişim oldu ve 10 dalda sanayimizi geliştirdi. Silifke ve Mersin sanayisine katma değer kattı. Burada kazandığımız tecrübelerle diğer bölgelerde yapılacak tesislerde firmalarımız çalışmaya devam edecek.
Elektrik enerjisi zaruri bir ihtiyaç haline geldi ve gittikçe de büyüyor. Buranın yüzde 10 katkı sağlaması bile dünya ile rekabet konusunda sanayicileri üst seviyeye çıkacak. Girdilerin ucuzlamasıyla rekabet koşulları iyileşecek. Bu sayede dünya pazarlarında çok daha iyi şekilde yerimizi alacağız."
Mühendis Feyza Evin canlı yayındaki sözleri:
"Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projesi tek kalemde olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda nükleer endüstri için de çok büyük bir birikim olacağını düşünüyorum.
Santral tamamen bittiğinde 2026 yılında yaklaşık 400 milyar kilovat saat ihtiyacımız bulunacaktır bu da demektir ki yaklaşık yüzde 9'u nükleer santralle birlikte sağlanacaktır.
Bu çok ciddi anlamda dışa bağımlılığımızı azaltacak cari açığımızı da aynı zamanda azaltacaktır.
İlçenin çok ciddi istihdamını sağlayacak. Bu anlamda da çok büyük getirisi olan bir proje. Ben inşaat mühendisiyim hem ekonomik anlamda hem enerji sektöründe çok büyük bir katkısı olacaktır. Nükleer santral rüzgar enerjisinden sonra en kesintisiz en verimli enerji."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?
- Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023? Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi!
- Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
- TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!
- 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023
- MSÜ kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
- MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...