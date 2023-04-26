Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor.