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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye'nin en büyük yatırımında geri sayım
Türkiye'nin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona yaklaşılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak yakıt yüklemesiyle santral resmen nükleer tesis statüsü kazanacak. Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın, perşembe günü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:26Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 15:34