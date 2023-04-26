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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye'nin en büyük yatırımında geri sayım

Türkiye'nin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona yaklaşılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak yakıt yüklemesiyle santral resmen nükleer tesis statüsü kazanacak. Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın, perşembe günü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 15:34
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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız devam ediyor.

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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

TÖREN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında konuştu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu'daki törenden hemen önce Putin'le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi.

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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen santral, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü; uluslararası standartlar referans alınarak, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetim ve onaylarıyla bu yıl içinde devreye girecek.

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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor.

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Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor! Türkiye’nin en büyük yatırımında geri sayım

TEMELİ NİSAN 2018'DE ATILDI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.