Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel A Haber’de anlattı

"SEÇİM SİSTEMİMİZE HAKSIZLIK OLUR"

İmzalanıyor. Oraya asılıyor. Birer nüshası da siyasi partilerin öüşahitlerine veriliyor. Daha sonra bunlar ilçe seçim kuruluna geldiğinde bunlar taranırken aynı anda bütün siyasi partilerin genel merkezleri de bu sonuçları aynı anda görebiliyorlar.

Böyle bir sistemde kamuoyunda görüyoruz algı ve şüphe imaları yaparak seçimi ve sandığın güvensiz bir şekilde ortama sürüklendiğini söylemek biraz seçim sistemimize haksızlık olur.