26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Akkuyu açılışına online katılacak

Başkan Erdoğan Akkuyu açılışına online katılacak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan Akkuyu açılışına online katılacak

Küçük bir rahatsızlık geçiren ve istirahat eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersi'nde yarın gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak. Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna dair son bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bir televizyon programında küçük rahatsızlık yaşamıştı.

Mesaisine bugün ara veren Başkan Erdoğan, Mersin programı kapsamında yer alan yarınki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak.

SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair son bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Akkuş, "Başkan Erdoğan yarın da dinlenecek. Sağlık durumu ağır değil. Çalışma arkadaşları ve doktorları 1 gün daha dinlenmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Bu kapsamda yarın planlanan Mersin mitingi de iptal edilmiş durumda. Akkuyu da önemli tören de düzenlenecekti. Akkuyu Nükleer santral statüsü kazanacaktı. Buna ilişkin programda bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Mersin'e gitmeyeceği için bu programa online katılacak. Biz Başkan Erdoğan'ı ekranlardan göreceğiz. Cuma günkü programı kapsamında Başkan Erdoğan Adana'da olacak" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KANDEMİR'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAİSİNE ARA VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"TÜM VATANDAŞLARIMA SAĞLIK, HUZUR VE AFİYET DİLİYORUM"

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

PUTİN DE TÖRENE VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS sahasında ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene katılacağı ifade edildi.

Putin'in törene video konferans yöntemiyle iştirak edeceği bilgisi verilen açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaatın Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan’a dua ve sevgi seli BAŞKAN ERDOĞAN'A DUA VE SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan’ın dikkat çeken temposu BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİKKAT ÇEKEN TEMPOSU
Başkan Erdoğan’ın dikkat çeken temposu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA