Ankara - Sivas hızlı tren hattı açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunlar gurur projeleri adeta hayalden gerçeğe dönen projeler. Ülkemize değer katan çok kıymetli işler. Artık yüksek hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün de artık 405 km'yi eklemiş oluyoruz hızlı tren hattımıza. Dağları vadileri ortadan kaldırdık yani bu hızlı tren hattıyla.

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Tabii ki liderimiz o, kaptanımız Sayın Cumhurbaşkanımız, onun liderliğinde bu kadar büyük projeleri ülkemize kazandırdık. Bunlar gurur projeleri çalışmak bizim için de ayrı bir zevk. İnşallah bugün bu projeyi milletimizin hizmetine sunacağız.

Sivas'ın yolları keyife ve konfora dönüşüyor Hızlı Tren Hattı ile birlikte. 66 km uzunluğunda tam 49 tane tünel inşa ettik. En uzunu de 5.125 metre uzunluğunda. 27 bin 200 metre uzunluğunda 49 tane viyadük inşa ettik.