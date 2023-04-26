Ankara – Sivas arası 2 saate inecek! Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin A Haber’de: Bugün Sivas’ın bayramı

Ankara - Sivas Hzlı Tren Hattı açılıyor. 12 saatlik seyahat süresi 2 saate düşüyor. Başkan Erdoğan yüksek hızlı trenle Sivas'a gidiyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, “Bugün Sivas’ın bayramı. Şehrimiz açısından çok çok önemli bir hizmetti.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN