Ankara - Sivas hızlı tren hattı açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Ankara - Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın da törene katılacağını açıkladı.

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