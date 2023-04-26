Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? A Haber Muhabiri Rüya Akkuş: Sakıncalı bir durum yok sağlık durumu iyi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı yayında geçirdiği ufak rahatsızlık sonrasında yaptığı açıklamada yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunurken "Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı. Akkuş ayrıca Başkan Erdoğan'ın bugünkü miting ve açılış programlarında da bir erteleme olmayacağını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında yaşanan aksaklık nedeniyle canlı yayında açıklamada bulundu.
"YOĞUN TEMPO NEDENİYLE MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM"
Başkan Erdoğan yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.
"UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"
Oldukça yoğun bir gün geçirdi Başkan Erdoğan. Canlı yayın biraz geç başlayınca bir aksaklık var mı var diye düşünülmüş ve bir gecikme yaşandığı tahmin edilmişti.
Program başladıktan kısa bir süre canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bunun ardından yayına bir süre ara verildi. Bu esnada biz de tüm kaynaklarımıza sorduk. Kendisi canlı yayına dönerek üşüttüğünü ve ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Erdoğan'ın yarın da yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek.
"PROGRAMLARINDA İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programların iptal olmadığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün.
Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var. Bu program da şu an için ertelenmedi.
"YOĞUN TEMPO NEDENİYLE YORULMUŞ OLABİLİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu. Dolayısıyla yorulmuş olabilir.
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