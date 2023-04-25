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Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü! 20 yılda demiryolu ulaşımda devrim

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 11:53
Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi ulaşımda da büyük yol katetti. Özellikle demiryolu altyapısı ile tüm dünyaya adından söz ettiren Türkiye, yurdun dört bir yanını kilometrelerce uzunlukta demir ağlarla ördü. Hızlı ve konforlu seyahat için ilk tercih olan yüksek hızlı trenler, bugüne kadar milyonlarca yolcuyu taşıdı. Demiryolu kapasitesi sayesinde milyarlarca liralık kar elde edildi.
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Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
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