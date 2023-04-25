25 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü! 20 yılda demiryolu ulaşımda devrim
Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi ulaşımda da büyük yol katetti. Özellikle demiryolu altyapısı ile tüm dünyaya adından söz ettiren Türkiye, yurdun dört bir yanını kilometrelerce uzunlukta demir ağlarla ördü. Hızlı ve konforlu seyahat için ilk tercih olan yüksek hızlı trenler, bugüne kadar milyonlarca yolcuyu taşıdı. Demiryolu kapasitesi sayesinde milyarlarca liralık kar elde edildi.