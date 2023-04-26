Erbakan’ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Erdoğan’a ulaştı! Hediye sahibine teslim edildi
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy, mektubu 2016 yılında bir müzayedede satın aldı. Asıl sahibi Başkan Erdoğan'a hediye etti. Göksoy, teslim ettiği anları hayatı boyunca unutamayacağını anlattı.
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. 1997 yılında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği Ramazan Bayramı tebriği 26 yıl sonra ulaştı.
1997 yılında Başbakan Necmettin Erbakan tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan Ramazan Bayramı tebriği O dönemde sahibine ulaşmadı. 2016 yılında bir müzayede koleksiyonerlerin alınıma sunulan tebrik mektubunu AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy satın aldı.
Haydar Göksoy, "Bir müzayedede satışa çıktı bizde satın aldık. Dünyada tek bir tane olduğu için ve sahibi de Başkan Erdoğan olduğu için ona feda olsun." ifadelerini kullandı.
Göksoy, mektubu sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yıllar sonra hediye etti. Göksoy, "Esenboğa Havalimanı'nda kendisine hediye ettim. Aslında hediyenin sahibi kendisiydi bizde kendisine teslim etmiş olduk." dedi. O anları anlatan Göksoy, "Kendisi dinledi ve teşekkür etti. Eline aldı dikkatlice okudu. Bize de teşekkür etti... Hayatımda unutamayacağım anlardan biriydi." dedi.
Başkan Erdoğan'ın mektubu gördüğünde duygulandığını anlatan Göksoy, Erdoğan'ın bugünlere tırmanarak geldiğini ve seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Göksoy, "Başkanı duygulandıran anlardan biriydi. Geçmişe gitti. İBB seçimlerinde yaşadığı zorluklar aklına geldi Ne cefalar çektiği aklına geldi. Buralardan tırmana tırmana geldi. 13. Cumhurbaşkanı olarak inşallah balkon konuşmasını dinleyeceğiz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran mektup
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran mektup
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