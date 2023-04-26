Erbakan’ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Erdoğan’a ulaştı! Hediye sahibine teslim edildi

Göksoy, mektubu sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yıllar sonra hediye etti. Göksoy, "Esenboğa Havalimanı'nda kendisine hediye ettim. Aslında hediyenin sahibi kendisiydi bizde kendisine teslim etmiş olduk." dedi. O anları anlatan Göksoy, "Kendisi dinledi ve teşekkür etti. Eline aldı dikkatlice okudu. Bize de teşekkür etti... Hayatımda unutamayacağım anlardan biriydi." dedi.