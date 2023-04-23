TBMM 103 yaşında! Binali Yıldırım elinde bayrakla İstiklal Marşı okudu

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Değerli milletvekilleri bu konuşma şahsım için özel bir anlam ifade ediyor. Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gibi şerefli görevlerle çıktığım bu millet kürsüsünde son kez huzurlarınızdayım. Önümüzdeki yasama döneminde bu Meclis'te görev yapan vekillerden yarısından fazlası olmayacak, ben de onlardan biriyim. İnsan işiyle eseriyle yad edilir.