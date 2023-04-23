TBMM 103 yaşında! Binali Yıldırım elinde bayrakla İstiklal Marşı okudu
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kürsüde son kez bulunduğunu söyleyerek bir veda konuşması yaptı ve ardından elinde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşını okudu.
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TBMM'nin kuruluşunun 103 yılında Genel Kurul'da 23 Nisan özel oturumu düzenlendi. AK Parti adına konuşan Binali Yıldırım, "Yıllardır Büyük Türkiye davasına hizmet ettiğim bütün yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Onların akıl teri sayesinde milletimize hizmet etik, eserler verdik. Yüzümüz ak alnımız açık oldu. Sizlere veda ederken Allah milletimizi, devletimizi daima payidar kılsın Türkiye düşmanlarına fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz dayanışma ruhumuz daim olsun." dedi.
Türkiye'de Milletvekili, Bakan, Başbakan ve TBMM Başkanı gibi çok önemli ve şerefli görevlerde bulunduğunun altını için Binali Yıldırım duygu dolu konuşmasının sonunda elinde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu sonrasında bayrağı öpüp başına koydu.
Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Değerli milletvekilleri bu konuşma şahsım için özel bir anlam ifade ediyor. Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gibi şerefli görevlerle çıktığım bu millet kürsüsünde son kez huzurlarınızdayım. Önümüzdeki yasama döneminde bu Meclis'te görev yapan vekillerden yarısından fazlası olmayacak, ben de onlardan biriyim. İnsan işiyle eseriyle yad edilir.
Hepimizin karnesini millet veriyor. Umarın ve dilerim ki naçizane ismimiz bu büyük millete bu büyük ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır. Baki kalan bu kubbe hoş bir sedaymış. Bizler vazifemizi millete hizmet olarak tanımladık ve öyle yola çıktık.
Milletimizin hizmetinde yol arkadaşı olduk emanete halel getirmedik. Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarım asra varan bir yol arkadaşlığımız var. Bu yolculuk hayatımın en anlamlı değerlerinden birisidir. Rabbim ömür verdikçe bu kutlu hareketin bir neferi olmaya devam edeceğim."
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