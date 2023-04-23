Adana 15 Temmuz köprüsü açılıyor! Yüzde 42’si tamamlanan projeyi CHP’li belediye yarım bırakmıştı

Köprünün hemen çıkışında Adana Şehir Hastanesi yer alıyor. Yüreğir ayağına kadar tamamlanış durumda. Şu anda elektrik direklerinin ve koruma demirlerinin montajı yapılıyor. Köprü üzerinde kaldırım bölümü var bunun yanında bisiklet geçişi için bir nokta ayrılmış durumda. Köprü üzerinde 3 şerit bulunuyor. Yan bölümde de 3 şerit toplam gidiş geliş 6 şerit olacak.