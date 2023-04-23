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Adana 15 Temmuz köprüsü açılıyor! Yüzde 42'si tamamlanan projeyi CHP'li belediye yarım bırakmıştı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Adana 15 Temmuz köprüsü açılıyor! Yüzde 42’si tamamlanan projeyi CHP’li belediye yarım bırakmıştı

CHP'li belediyenin yapmadığı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü Ulaştırma Bakanlığı tamamladı. Türkiye'nin 4. büyük köprüsü 28 Nisan'da açılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Adana 15 Temmuz Köprüsü açılıyor. Yüzde 42'si tamamlanan projeyi CHP'li belediye yarım bırakmıştı. Türkiye'nin 4. büyük köprüsünün açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Nisan'da yapacak. Adana şehitler köprüsü bin 800 metre uzunluğa 39 metre genişliğe sahip.

Halil İbrahim Uğur'un köprü üzerinden aktardıkları:

"Bizler şu anda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Şeyhan Nehri üzerine inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine ilk çıkan A Haber oldu. Görüldüğü gibi Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde bulunan köprü artık bitti. Burada bayram olmasına rağmen çalışma sürüyor, açılış için hazırlıklar yapılıyor.

Köprünün hemen çıkışında Adana Şehir Hastanesi yer alıyor. Yüreğir ayağına kadar tamamlanış durumda. Şu anda elektrik direklerinin ve koruma demirlerinin montajı yapılıyor. Köprü üzerinde kaldırım bölümü var bunun yanında bisiklet geçişi için bir nokta ayrılmış durumda. Köprü üzerinde 3 şerit bulunuyor. Yan bölümde de 3 şerit toplam gidiş geliş 6 şerit olacak.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü özelliğini taşıyor. Köprü uzunluğu bin 669 metre uzunluğa sahip ve metro hattının geçmesi içinde bir bölüm ayrılmış durumda. Yerel yönetimin inşa etme planı olursa o da düşünülmüş durumda. Karayolları ekipleri son hazırlıklar için canhıraş çalışıyor.

Bu projeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığı devraldı çünkü 2016 yılında MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü buranın temelini attı ancak 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar köprüyü yapmayacağını açıkladı. İşte bunun üzerinde Başkan Erdoğan talimat verdi ve köprü bakanlık marifetiyle tamamlandı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yoğun çalışmaları sonrası Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve vatandaşın hizmetine sunulacak. Projeyle hem Adana'nın şehir ulaşımı rahatlayacak hem de hizmetlere ulaşım rahat olacak.

Burada barajın hemen önünde kurulan tek şeritli bir set yolu var. İşte Adanalıların bu eziyetine son verilecek. Bu eserin hizmete girmesinden sonra Adana trafiğinde yüzde 30 rahatlama bekleniyor. Artık 28 Nisan'da Adana yeni eserine kavuşmuş olacak."

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Adana’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor ADANA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

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