Bakan Mustafa Varank makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da katıldığı programa Togg marka araçla geldi. Varank, Togg'un Bakanlığa ait makam aracı olduğunu söylerken "Bugün geldiğimiz noktada bundan sonra Türkiye'nin otomobiline akıllı, elektrikli Togg’a binmeye inşallah devam edeceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına, bugün itibari ile bakanlıklara teslim edilen Togg ile geldi. Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, "Mutluyuz, gururluyuz, böyle önemli bir projenin nihayete ermiş olması, araçlarımızın artık yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi. Yalnız içimi burkan bir husus var onu da söylemem lazım; Togg ile geldiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor herkes araçlara bakıyor" dedi.
Togg T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı. Togg ile programlarına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg ile ilgili açıklamalarda bulunarak, vatandaşların araca yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. Programa katılanlar da Togg'u inceleyerek fotoğraf ve video çekti.
"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ ARTIK YOLLARDA"
Togg'un sevkiyata başladığını vurgulayan Bakan varank, "Bugün itibariyle Togg Teknoloji Kampüsü'nden akıllı cihazlarımız, T10X'lerimiz sevkiyata başladı. TIR'lar bugün araçları teslim etmeye başladı. Bu manada bakanlıklara da araçlar teslim edilmeye başlamış oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk aracımızı aldık. Ben de buraya aracımızla gelmiş oldum. Mutluyuz, gururluyuz, böyle önemli bir projenin nihayete ermiş olması, araçlarımızın artık yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi. Yalnız içimi burkan bir husus var onu da söylemem lazım; Togg ile geldiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor herkes araçlara bakıyor. Bu manada içimizde bir burukluk da var diyebiliriz. Vatandaşımızın aracı olan ilgisini görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi ilk ilan ettiği andan, aracı ilk tanıttığımız andan itibaren yediden yetmişe gerçekten ülkemizle gurur duymak isteyen vatandaşlarımızın büyük bir teveccüh gösterdiği bir projeden bahsediyoruz. Zaten 2019 yılında aracı tanıttıktan sonra her gittiğimiz yerde bize vatandaşlarımız 'Araba çıkıyor mu?', 'Ne zaman çıkacak?' sorularını soruyorlardı. İyi niyetle ne zaman biteceğini görmek istiyorlardı. Hamdolsun işte Türkiye'nin otomobili artık yollarda" şeklinde konuştu.
"BİLİYORSUNUZ BU PROJEYİ ELEŞTİRENLER DE OLDU"
Siyaset anlayışlarında verdikleri sözü tutmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Biz bu millete hangi sözü verdiysek tutmak için gayret gösterdik, mücadele ettik. İşte o projelerden bir tanesini daha hayata geçirmiş olduk. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii biliyorsunuz bu projeyi eleştirenler de oldu. Farklı kulplar takmak isteyenler de oldu. Biz aracı tanıttığımızda bunun fabrikası nerede diyenler oldu. Fabrikanın açılışını yaptığımızda üretim bandı yok bunları nerede üretiyorsunuz? diyenler oldu. Birkaç tane araç var, başka araç yok; siz milleti kandırıyorsunuz diyenler oldu. Ben şimdi tekrar başta 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmak üzere müzmin muhaliflere sesleniyorum; Hani araç nerede diye soranlar gelip Sultanbeyli'de bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde aracı görebilirler" ifadelerini kullandı.
"ARKAMDA GÖRDÜĞÜNÜZ ARAÇ ŞAHSİ ARACIM DEĞİL BAKANLIĞIN ARACI, MAKAM ARACI"
Bakan Varank, "Bireysel olarak bu aracı almak için başvurdum ama kurada çıkmadı. Bu gördüğünüz araç biliyorsunuz Devlet Malzeme Ofisi Togg'a alım garantisi vermişti. O alım garantisi kapsamında resmi olarak devlete teslim edilen araçlardan bakanlıklara da birer tane teslim ediliyor. Dolayısıyla arkamda gördüğünüz araç şahsi aracım değil bakanlığın aracı, makam aracı. Ben şimdiye kadar Toyota Corolla hibrit bir araca biniyordum. O araç da Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobildi. Bugün geldiğimiz noktada bundan sonra Türkiye'nin otomobiline akıllı, elektrikli Togg'a binmeye inşallah devam edeceğiz" dedi.
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