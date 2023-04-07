Bakan Mustafa Varank makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına, bugün itibari ile bakanlıklara teslim edilen Togg ile geldi. Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, "Mutluyuz, gururluyuz, böyle önemli bir projenin nihayete ermiş olması, araçlarımızın artık yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi. Yalnız içimi burkan bir husus var onu da söylemem lazım; Togg ile geldiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor herkes araçlara bakıyor" dedi.

Togg T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı. Togg ile programlarına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg ile ilgili açıklamalarda bulunarak, vatandaşların araca yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. Programa katılanlar da Togg'u inceleyerek fotoğraf ve video çekti.