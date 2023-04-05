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Son dakika | Türkiye'nin gururu Togg! Bakan Varank'tan hazımsız muhaliflere gönderme: Tek seferde geçti

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Son dakika | Türkiye’nin gururu Togg! Bakan Varank’tan hazımsız muhaliflere gönderme: Tek seferde geçti

Son dakika haberi...Bakan Varank: 'Bu ancak Türkiye’nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti.

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