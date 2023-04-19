Seçim öncesi akılalmaz iddialar! Muhalefetin kendine güvensizliğini mi ortaya koyuyor?

Yani insanın muhalif olması aklı kaybetmeyi gerektirmez. Öyle görünüyor ki 14 Mayıs seçimine giderken bunlar anket sonuçlarını görüyorlar ve bu iddia ile de kalmayacaklar. Bu şahıs bu iddiaları sık sık ortaya atıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha artıyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman muhalefeti görmüyorsunuz. Ben Kahramanmaraş'tayım ve buralarda çalışma yapıyorum. Köy ilçe sokak geziyorum. Sosyal medya-medya ve sokak siyaseti o kadar farklı ki millet oy kullanacak. Bunu yorumlamak için burada olmak; Bana size ve konuklara acıyorum.