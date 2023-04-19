Seçim öncesi akılalmaz iddialar! Muhalefetin kendine güvensizliğini mi ortaya koyuyor?
14 Mayısa kısa bir süre kalırken CHP yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Provokasyon çıkarma peşinde koşan Merdan Yanardağ adeta CHP'nin seçimlerde mağlup olması sonrası kılıf bulma çalışmalarına başladı. Yanardağ "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine her geçen gün bir adım daha yaklaşırken CHP yandaşı Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Merdan Yanardağ bilgisini "istihbaratıma dayalı" diyerek paylaşırken 2023 seçimlerinde kullanılan oy pusulalarına ilişkin iddiası sosyal medyada komik yorumlara neden oldu. Yanardağ "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı.
Muhalefette kaybetme korkusu mu? 14 Mayıs öncesi kim ne vadediyor? Kimin vaadi gerçekçi, kimin değil? Adayların vaatleri halkta nasıl karşılık bulacak? Kılıçdaroğlu IMF'den ne talep etti, IMF neyin sözünü aldı? Muhalefette kaybetme korkusu mu? "Uçan mühür", "Ruslar müdahale edecek" iddiaları ne anlama geliyor? CHP'nin terör örgütlerine karşı tutumu ne? Terör elebaşları, muhalefete neden sıcak mesaj gönderiyor? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
Mehmet Şahin'in öne çıkan sözler:
"Biz bu kadar çalışmayı yaptık bu unvanları almak için mücadele ettik. Bu deli saçmalarını yorumlamak için mi oldu bunlar diye içimden geçti. Seçim yaklaştıkça garip garip iddialar ortaya atılıyor. Yani özel pusula olacakmış muhalefetin adaylarına verilen oylar kaybolacakmış öbürleri 5'ten sonra ortaya çıkacakmış. Olaya bakın; bir de bu istihbaratmış. Bunu bir bilgi gibi sunuyorlar. İnsan hayret ediyor ve bunu yaparken karşısında bir profesör oturuyor. Yanlış hatırlamıyorsan Emre Kongar Kültür Bakanlığında müsteşarlık yapmış biri.
Yani insanın muhalif olması aklı kaybetmeyi gerektirmez. Öyle görünüyor ki 14 Mayıs seçimine giderken bunlar anket sonuçlarını görüyorlar ve bu iddia ile de kalmayacaklar. Bu şahıs bu iddiaları sık sık ortaya atıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha artıyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman muhalefeti görmüyorsunuz. Ben Kahramanmaraş'tayım ve buralarda çalışma yapıyorum. Köy ilçe sokak geziyorum. Sosyal medya-medya ve sokak siyaseti o kadar farklı ki millet oy kullanacak. Bunu yorumlamak için burada olmak; Bana size ve konuklara acıyorum.
Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum. Eğer öyle olmasa bu tür iddialar ortaya atılmaz. Karşısındaki bunu ciddi ciddi dinliyor ya!!!Bu gerçekten inanılır gibi değil. Tüm bunlar 14 Mayıs korkusudur. Milletimiz 14 Mayıs 1950'de vermiş olduğu kararı yine 14 Mayıs 2023 yılında verecek ve bunlara gösterecek. Tarih yaklaştıkça bu tür açıklamalar yapacaklar.
Bunlar hiç mi milleti dinlemiyor? Hiç mi devletten haberiniz yok? Seçimlerin nasıl yapıldığını bilmiyor musunuz? Garip bir insan tipi yetişiyor. Azınlık bir grup var; bunlar kendi kafa ve ideolojilerine göre bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Milleti kendi isteklerine uydurmaya çalışıyorlar. Sonuçta ortaya çıkmayınca işte bu tür cümleler ve bu tür iddialar ortaya atılıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Allah ıslah etsin."
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