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CHP’nin uçuk vaatleri HDP’nin tehdit dili! 7’li koalisyonun amacı ne?

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 11:36
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri başlatıldı. Tam bağımsız Türkiye vizyonu için çalışmalar sürüyor. Ramazan Bayramı’nda yeni müjdeler gelecek. Yeni Türkiye sağlam temeller üzerine yükselirken bir tarafta ucuz vaatler diğer tarafta ise HDP’nin tehdit dili var. Siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
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