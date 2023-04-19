15 Temmuz şehidinin ailesinden 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya ve Kandil’den alıyorlar

İYİ Parti ve diğerleriyle bir olup, HDP'nin emrine girdiler Düşünsenize 6 kişi diyecek ki ben böyle istiyorum, diğeri ben başka düşünüyorum ,kendi aralarında bir karar veremeyecekler. Bir kadının bir kocası olur. Birkaç tane olduğunda işler karışır, o işlerden hayır gelir mi?. Türk halkı ve biz şehit aileleri bunlara sandıkta cevap vereceğiz. Hainler emellerine ulaşamayacak", dedi.

