15 Temmuz şehidinin ailesinden 7'li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya ve Kandil’den alıyorlar
15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun anne ve babası, 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapmasına sert tepki gösterdi. Şehit babası Hüseyin Uslu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için 5 sağ parti bir araya gelip 6'lı koalisyon çetesi kurdu. Emirleri de Amerika'dan Pensilvanya'dan alıyorlar. Şimdi de açık açık HDP ile ittifak kurup, Kandil'den almaya başladılar.
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı kahramanca direnen ve vatan uğruna İstanbul'da mücadele verirken şehit düşen Samet Uslu'nun annesi ve babası 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak kurmasını ve ayrıca Kandil'den gelen talimatlar yüreklerini parçaladıklarını ifade etti.
HDP "ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"
Hüseyin Uslu, "Bunlar tek başına Cumhurbaşkanı adayı çıkartsaydılar, hiçbir şey söylemezdik .Fakat bunlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak sağ, sol ve PKK sempatizanı partiler bir araya toplanıp, 6'lı koalisyon çetesi kurdular. Amaçları ise Erdoğan'ı yıkmak, Türkiye'yi parçalamak.
CHP Liderinin neden Amerika'ya gittiği, kimlerle görüştüğü belli oldu .Bunlar emirleri Amerika'dan, Pensilvanya'dan, alıyorlar. Şimdi de açık açık masa altından HDP ile ittifak kurdular.Yeni emirleri kandilden almaya başladılar. Kandil'deki 8 PKK'lı kurmay hainler " seçimlerde CHP'yi destekliyoruz.
Bu yüzden seçim sonrası Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı ve KHK 'lı ları dışarı çıkartacaksınız" talimatını verdi. Talimatları haberlerde izlediğimizde yüreğimiz parçalandı. Yüreğimiz yandı. Şehit oğlum Samet'in kemikleri sızladı. Alnı secdeye gelmemiş imamsızlar. Ülkeyi parçalamak, devirmek,eski hale getirmek için mücadeleye girdiler.
Benim askerime, polisime kurşun sıkan kişilerle nasıl el altından ittifak desteğini alıyorsun. Bu CHP'yi, İYİ partiyi destekleyen vatandaşların, çocuğu, yeğeni, yakınları askere gitti.
Asker ve polislik görevlerini yaparken HDP'nin desteklediği PKK'lı hainler tarafından kurşun sıkılarak şehit oldular. Bunları nasıl unuttular. Tamam HDP'yi destekliyorsun ama bunları nasıl unutabiliyorsun. Vatanını savunmak için şehit olan Samet Uslu'nun babası olarak diyorum ki" bunlar ülkemizi parçalamak için uğraşıyorlar. Başka alternatifi yok bu işin.
Bu zamana kadar yapamadılar, başaramadılar.15 Temmuz'da FETÖ'cüler Amerika'nın talimatıyla vatandaşımıza, insanımıza, yavrularımıza, askerimize, polisimize kurşun sıktılar, bomba attılar. Saldırıda 250'i aşkın kişi şehit oldu. Onlardan birisi de oğlum Samet'ti. Darbe girişimini başarsaydılar, Pensilvanya'da ki o baş hain buraya gelip, ülkenin başına geçecekti.
Ama Türk halkı buna izin vermedi. O akşam oğlum Samet onlara karşı direnmeye gitti. Direndi ama o hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Türk halkı onlara direndi. Yaptıkları hesap tutmadı. Başaramadılar, ülkemizi yıkamadılar. Sonra da aç kurtlar gibi etrafta saklandılar. Cumhurbaşkanımız FETÖ'cülere ve PKK'lılara göz açtırmadı, mücadeleye devam ediyor.
HDP ise, "Aba altından sopa gösteriyor". Şuan uzaktan kumanda ile yönetiyorlar. Birden ortaya çıkmayıp, CHP iktidar olursa ortaya çıkmak, ülkeyi yıkmak, parçalamak ve terörü yeniden canlandırmak için emirler vermektir. Bizim oyumuzla seçiliyorsun demek ne demek? Bunların amacı "vatana ihanet etmekten başka bir şey değil".
İYİ Parti ve diğerleriyle bir olup, HDP'nin emrine girdiler Düşünsenize 6 kişi diyecek ki ben böyle istiyorum, diğeri ben başka düşünüyorum ,kendi aralarında bir karar veremeyecekler. Bir kadının bir kocası olur. Birkaç tane olduğunda işler karışır, o işlerden hayır gelir mi?. Türk halkı ve biz şehit aileleri bunlara sandıkta cevap vereceğiz. Hainler emellerine ulaşamayacak", dedi.
PKK'nın başı Apo'yu ,Demirtaş'ı ve oğlumu şehit eden FETÖ'cü hainleri dışarı çıkartacaklarmış, Yazıklar olsun! Şehit Annesi Gönül Uslu ise,"en baştan beri kesinlikle 6'lı koalisyonu tasvip etmiyorum. Bana onlar zaten çok komik geliyor. Onların bu ülkeye faydası olacağına kim inanır ki? Her zaman diyorum. "Allah Devletimizi, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin".
Her zaman devletimizin yanındayım. CHP ,bugün ülkenin başına gelse ne yapacaklarını zaten söylüyorlar. Camileri kapatırlar, ezanımızı sustururlar, bayrağımızı da indirirler. Çünkü onların amacı sadece bayrak değil, vatanımızı bölmek ve başka ülkelere peşkeş çekmek. FETÖ, Amerika ve dış güçlerin emrinde, ülkeyi bölüp parçalamak.
Erdoğan gitsin de, ülkeyi bölelim, parçalayalım mantığı güdüyorlar. FETÖ'cüleri hemen dışarı çıkarmak, FETÖ'ye hizmet teröre destektir. Bir şehit annesi olarak kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Ölene kadar onun yanında olacağım. Daha seçim olmadan CHP ve 6'lı koalisyon çetesine HDPKK'dan talimatlar gelmeye başladı.Vay halimize. Apo'yu, Demirtaş'ı ve oğlumu şehit eden FETÖ'cü hainleri dışarı çıkartacaklarmış.
Oğlum o hainlere karşı çıkarken şehit düştü. Oğlum genç yaşta toprağa girdi. Odasında sadece hatıraları kaldı. Hakkımı onlara helal etmiyorum. Yazıklar olsun. Başa geldiklerinde "Devletimizin bize verdiği desteği keseceklerini" söylüyorlar. Benin evladımın derdi gibi bizde vatan sevdalıyız. Benim evladım vatanı için hainlere direnirken şehit oldu.
Bizde vatanımız için şehit olmaya hazırız. Bizler sandıklarda onlara en güzel cevabı vereceğiz ve susturacağız. Allah'ın izniyle rabbim yanımızda olacak İnşallah. Rabbim bunlara fırsat vermesin, bayrağımızı ve devletimizi korusun", dedi.
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