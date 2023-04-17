7’li koalisyonda kriz bitmiyor! A Haber’de çarpıcı değerlendirme: İYİ Parti ve CHP’de çok sarsıcı sonuçları ortaya çıkaracak

CHP ve İYİ Parti tabanını rahatsız eden isimler neden aday yapıldı? Krizde son durum ne? Meral Akşener'in "hesaplaşma" sözleri ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Bu tartışmalar 15 Mayıs için yapılan tartışmalar. Yani 15 Mayıs'ta seçim sonucu ortaya çıkınca muhalefetin yeniden inşasıyla ilgili pozisyon almak isteyenlerin altyapı çalışması farklı iddialar tespitler yorumlar görüşler var. Ben de eğer 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı bileşenleri gerek parlamentoda gerekse cumhurbaşkanlığı yarışında bekledikleri sonucu alamayacağı kanaatindeyim.