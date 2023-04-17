7'li koalisyonda kriz bitmiyor! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İYİ Parti ve CHP’de çok sarsıcı sonuçları ortaya çıkaracak
CHP ve İYİ Parti tabanını rahatsız eden isimler neden aday yapıldı? Krizde son durum ne? Meral Akşener'in "hesaplaşma" sözleri ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğu hızla gidiyor. Geri sayım devam ettikçe siyasetin de tansiyonu artıyor.
CHP ve İYİ Parti tabanını rahatsız eden isimler neden aday yapıldı? Krizde son durum ne? Meral Akşener'in "hesaplaşma" sözleri ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Bu tartışmalar 15 Mayıs için yapılan tartışmalar. Yani 15 Mayıs'ta seçim sonucu ortaya çıkınca muhalefetin yeniden inşasıyla ilgili pozisyon almak isteyenlerin altyapı çalışması farklı iddialar tespitler yorumlar görüşler var. Ben de eğer 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı bileşenleri gerek parlamentoda gerekse cumhurbaşkanlığı yarışında bekledikleri sonucu alamayacağı kanaatindeyim.
Özellikle cumhurbaşkanlığı yarışında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoraki adaylığı Sayın Akşener'in itirazı sonra masaya dönüşüyle birlikte yürüyen bütün bu süreçler esasen İYİ Parti'de de CHP'de de çok sarsıcı sonuçları ortaya çıkaracaktır. Her birinde olağanüstü kongre ve kurultay dönemleri başlayacaktır.
Siyasetin farklı bileşenleri de bu yeniden yapılanma sürecinde örneğin CHP'de Muharrem İnce'nin pozisyon almasını bekleyebiliriz, Ekrem İmamoğlu zaten CHP genel merkezi için hazırlık yapıyor.
Bu tartışmalar beraberinde gelecek artçı şokların bugün bize sadece öncü işaretleri. Esasen Türkiye'de zaten muhalefetin de ciddi bir yeniden yapılamaya ve Türkiye'nin yeni vizyonuna uygun siyaset üretme biçimine ihtiyaç var.
Böyle derleme toplama parçalı gönülden değil zorlama sadece iktidarın özellikle de Tayyip Erdoğan'ın mutlak olarak ve şahsen hedef alındığı süreçler dışında topluma güven veren kişiselleşmemiş hem Türkiye'yi lider ülke yapma iddiası hem de küresel sistemi gözeterek Türkiye'yi yeniden konuşlandırma çabası olmalı.
Bugün CHP merkezli bir ideolojiden söz etmek mümkün değil Siyaset şahsileşmiş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişisel olarak hedef alan ve sonrasına da bakarız diyen düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla bir araya gelmiş parçalardan oluşan ve her an ayrışmaya da müsait bir karakterle yürüyor CHP ve muhalefet tarafı. Oradaki pilav daha çok su götürecek.
AKŞENER'İN HESAPLAŞMA SÖZLERİ
Bu çok tehlikeli ve aslında darbe zihniyetinin ürettiği bir terminoloji. Demokrasiye inanan bir siyasetçinin kullanacağı bir terminoloji olmamalı. Son derece riskli ve tehlikelidir. Siyasette hesaplaşma sandık yoluyla olur.
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