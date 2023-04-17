Finans Merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak! Dev kuruluşlar buraya taşınacak

Türkiye'nin hem Doğu'ya yakınlığı hem Batı ile köprü oluşu anlamında Katılım Finans'ın önemli bir merkezi haline gelebilir. Bir başka alan ise FİNTEK yani finansal teknoloji. Bu anlamda da her gün yeni bir şey gelişiyor ve Türkiye'de bu aşamada çok önemli adımlar atıyor. Burası en yeni finans merkezi olarak bu 2 alanda çok ciddi ve önemli adımlar atabilir. Elbette dünyanın da gözü burada olacak. Yabancı yatırımcının da buraya çok fazla gelmesi bekleniyor.