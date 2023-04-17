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Finans Merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak! Dev kuruluşlar buraya taşınacak

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Finans Merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak! Dev kuruluşlar buraya taşınacak

Türkiye yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı da bugün açılacak. 65 milyarlık merkezin açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Ekonominin nabzı artık İstanbul'da atacak. Finans Merkezi'nde ofis alanı 1,3 milyon metrekare olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner değerlendirdi.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Açılış öncesi Finans Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yatırım değerinin 65 milyar lirayı bulduğunu söyledi. İstanbul Finans Merkezi, tüm ihtiyaçlara cevap verecek fiziki ve teknolojik altyapıya sahip bunun yanında 100 bin kişi burada çalışacak.

Özlem Doğaner'in öne çıkan sözleri:

"Burası çok heyecan verici. Birçok finans merkezini gezmiş biri olarak burası memleketimiz olduğu için çok sıcak geldi. Burada çok büyük bir emek var, yakın zaman burası yoğun şekilde kullanılacak. Burada sadece banka binaları yok, otel-AVM ve diğer imkanlara ulaşmak mümkün. Elbette finans merkezi ülke için çok önemli. Ama Türkiye bu konuda İstanbul Finans Merkezi ile yeni bir meydan okuma var. Türkiye burada finansın merkezi olacağını mesajını veriyor.

Türkiye Doğu'dan Batı'ya ticari bir üs olduğunu gösterdi. Enerji üssü olduğunu ortaya koydu bunun yanında finans iddiasını ortaya koyuyor. Sadece Türkiye değil dünya ekonomisinin kalbi burada artacak. Peki neden? Türkiye'nin çok avantajlı olduğu konular var. Katılım Finans yani faizsiz finans… Bu zaman kadar önü kesildi ama şartlar değişiyor. Bakıldığı zaman Batı artık Doğu'ya bunun için gidiyor. Özellikle Londra bu işin merkezi olarak görülüyor.

Türkiye'nin hem Doğu'ya yakınlığı hem Batı ile köprü oluşu anlamında Katılım Finans'ın önemli bir merkezi haline gelebilir. Bir başka alan ise FİNTEK yani finansal teknoloji. Bu anlamda da her gün yeni bir şey gelişiyor ve Türkiye'de bu aşamada çok önemli adımlar atıyor. Burası en yeni finans merkezi olarak bu 2 alanda çok ciddi ve önemli adımlar atabilir. Elbette dünyanın da gözü burada olacak. Yabancı yatırımcının da buraya çok fazla gelmesi bekleniyor.

Buna örnek olarak Çinli İCBC Pekin ofisini buraya taşımayı planladığını açıkladı. İşler biraz daha ete kemiğe büründüğü zaman bunları göreceğiz. Buradaki bunların ve buradaki hareket bunun olacağını bize gösteriyor. Çok yakın zamanda yabancı yatırımcı ilgisini ortaya koyacaktır. Burası taşınma süreçlerinden sonra oldukça hareketli bir alan olacak.

Karadeniz gazı ile tam bağımsızlık için ateş yakılacak, finansal açıdan da bu meydan okuma çok önemli. İşte bu yüzden İstanbul Finans Merkezi'nin çok başka anlamları var. Yıllarca saldırıya uğrayan bir finans sistemi var. Bu nedenle de buradaki mesaj çok önemli. 2023 yılında Türkiye'nin 100. Yılında çok anlamlı ve dev eser."

Dünya ekonomisinin merkezi olacak DÜNYA EKONOMİSİNİN MERKEZİ OLACAK

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