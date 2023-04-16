Eski İyi Partili Vedat Yenerer’den bomba sözler: Meral Akşener istifa edebilir

İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ eleştirisi yönelten Çıray, "Bu kişinin İçişleri Bakanlığı döneminde, atadığı 74 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Ve normal şartlar altında hesap vermesi gereken birisi. Hesap vermesi gereken birisinin dokunulmazlık kazanmasına araç olunmamalı" ifadelerine yer verdi.

"BEBEK KATİLİYLE İLGİLİ HİÇBİR İYİLEŞTİRME YAPILMAMALI"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'den adaylığı hakkında da konuşan Çıray, "Bu kararın muhatabı cevaplamalı. Bebek katiliyle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamalı. Bu kadar!" dedi.

"ZARARINA SATIŞLAR YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa parti kurucularından Vedat Yenerer, Çıray'ın çıkışı ve İYİ Parti'de yaşananlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında söz alan Yenerer, "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

"AKŞENER İSTİFA EDEBİLİR"

Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"PARTİYE FETÖ'CÜLER GİRDİ"

Geçtiğimiz yıllarda da partiye yönetici yapılanların FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Yenerer,"Bu partiye FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi" demişti.