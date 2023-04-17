Yeni emeklilik sisteminin şifreleri | EYT’yi kaçıranlar dikkat! 1999 sonrası için özel çalışma

BAĞ_KUR ve SSK arasındaki farkın giderilmesi söz konusu bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dile getirdi. Burada 9 bin gün çalışma var, öte yandan 5 bin küsür ile EYT'den emekli olmak var. Yani EYT'li olup BAĞ-KUR'u olanlar 9 bini günü tamamlama zorunda. Burada kriter 2008 sonrası için konuluyor. İşte bunun gibi değişiklikler reform şeklinde yapılırsa emeklilik sistemimizi biraz daha anlaşılır daha uygulanabilir hale gelir."

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