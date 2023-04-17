Yeni emeklilik sisteminin şifreleri | EYT’yi kaçıranlar dikkat! 1999 sonrası için özel çalışma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sinyalini AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken vermişti. Çok geçmeden talimat da geldi. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yolda. BAĞ-KUR ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek 1999’dan sonra sigortalı olanlar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
AK Parti seçim beyannamesi 11 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Toplumdaki tüm kesimleri yakından ilgilendiren beyannamede emeklilik sistemi için de sinyaller vardı. BAĞ-KUR ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek 1999'dan sonra sigortalı olanlar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak.
EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli oldu. İlk maaşlarla birlikte bayram ikramiyeleri de hesaplarına yatırıldı. EYT'den faydalanamayanlar ve ev hanımları için de yeni bir düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan, bakanlara bizzat talimat verdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Benim bu konuda bir yazım oldu, gündeme geldi. Ben bu yazıyı AK Parti seçim beyannamesi açıklandıktan sonra kaleme aldım. Beyannamede özellikle dezavantajlı kesimlere, ev kadınlarına, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve gençlere yönelik vaatler zinciri de vardı. Bunlardan biri de ev kadınlarının isteği bağlı sigortada prim desteği ve para desteğiydi.
Buradan yola çıkarak kadınların çocuk sayısına göre daha erken emekli olmasını sağlayacak esnek yaş şartının geleceği de vardı orada. Yaş şartının esnetilmesi ya da bir kademe getirilmesi aslında emeklilik sisteminin yenilenmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde bir emeklilik reformu gelecek gibi görünüyor. Ben fikrimi beyanname üzerinde yazdım.
Neticede EYT'lilerin sorunu çözüldü, birçok vatandaşımız bayramdan önce maaşlarını aldı. Burada EYT'yi kaçıranlardan bahsediyoruz. Şu anda işe girmiş genç arkadaşlar açısından bakıldığı zaman kademe devam ediyor ve emeklilik yaşı 65'e kadar çıkıyor. EYT'yi kaçıranlar için bir kriter getirilebilir. Bu; belli bir süre çalışmış olmak ya da belli bir süre prim ödemiş olmak gerekir.
Mesela EYT'de erkekler için 25 yıl bekleme süresi var. Burada sigorta 25 yıllın geçmesi lazım. Kadınlar için bekleme süresi 20 yıl. Bağ-Kur'da böyle bir durum söz konusu. 2000 ya da 2001 yılında işe girmiş vatandaşlar için bir yıl şartı getirilebilir ya da prim kriteri getirilebilir. İşte bunlara bakılarak ya şartı esnetilebilir. Ben yaş şartının tamamen kalkacağını düşünmüyorum. Burada bir kademeli indirim söz onuşu olabilir.
BAĞ_KUR ve SSK arasındaki farkın giderilmesi söz konusu bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dile getirdi. Burada 9 bin gün çalışma var, öte yandan 5 bin küsür ile EYT'den emekli olmak var. Yani EYT'li olup BAĞ-KUR'u olanlar 9 bini günü tamamlama zorunda. Burada kriter 2008 sonrası için konuluyor. İşte bunun gibi değişiklikler reform şeklinde yapılırsa emeklilik sistemimizi biraz daha anlaşılır daha uygulanabilir hale gelir."
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