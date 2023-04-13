Fatih Portakal'dan "ulufe" kulisi! PYD'ye terör örgütü diyemeyen isim Dışişleri Bakanlığı'na! Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ses çıkarmayan isimlere bakanlık
Yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlarken Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda oluşturacağı kabineye ilişkin CHP'ye verdiği destekle bilinen Fatih Portakal son kulis bilgilerini paylaştı. Portakal,Kılıçdaroğlu'nun hangi bakanlığa kimi düşündüğünü tek tek açıklarken listede İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri Bakanlığı için düşündüğü Selin Sayek Böke "PYD'ye terör örgütü diyecek bir bilgimiz yok" ifadelerini kullanmıştı. Listede yer alan isimlerin HDP ve PKK'ya yönelik olumsuz sözlerinin olmaması da dikkat çekti. Diğer yandan Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yedili koalisyonda yaşanan bakanlık krizini "Ulufe dağıtımı" olarak tanımlarken "Çünkü ulufe dağıtırsan sana sadık olur havasındalar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
Yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından liste konusunda da sorunlar patlak verirken, şimdi de seçimlerin kazanılması durumunda dağıtılacak bakanlıklar yeni bir kriz doğurdu.
KILIÇDAROĞLU ULUFE DAĞITMA DERDİNDE
7'li koalisyon içinde kimin hangi bakanlığı istediği henüz netleşmezken Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında "Çünkü ulufe dağıtırsan sana sadık olur havasındalar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Orada da ulufe dağıtıyorlar." eleştirisini yapmıştı.
FATİH PORTAKAL'DAN BOMBA İDDİALAR
Diğer yandan yedili koalisyonda sırasıyla yaşanan adaylık ve liste krizi sonrası yaşanan bakanlık krizine yönelik de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal canlı yayında bakanlık konusundaki son kulis bilgilerini paylaştı.
Portakal canlı yayında CHP'nin seçimleri kazanması durumunda hangi iste hangi bakanlığın verileceğine ilişkin son bilgileri paylaştı.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN KABİNESİ
Aileden sorumlu bakan veya Dışişleri Bakanı: Selin Sayek Böke
Çalışma Bakanı: Bülent Kuşoğlu
İçişleri Bakanı: Engin Özkoç
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak. İki bakanın da üstünde İmamoğlu yer alacak.
Tarımsal Kalkınma Bakanlığı: Mansur Yavaş'a bağlanacak.
"PYD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYİZ" DİYEN BÖKE DIŞİŞLERİ'NE DÜŞÜNÜLÜYOR!
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, katıldığı bir televizyonda skandal açıklamalarda bulundu.
Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.
"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"
Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.
"HDP İLE SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTERİZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'yi öve öve bitirememişti. HDP işe iş birliği yapmakta bir beis görmediğini söyleyen Kuşoğlu, "HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu." diye konuştu.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
CHP'li Engin Özkoç, 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde akıllara ziyan bir paylaşımda bulundu. Gerçekleri çarpıtarak algı operasyonu yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ULUFE DAĞITIYORLAR
Başkan Erdoğan, "Orada da ulufe dağıtıyorlar. Onu, onu yanında tutabilmesi için ne yaptılar? Bol bol devlet bakanlığı ihdas ettiler. Peki bir işe yarıyor mu? Hayır, bir işe yaradığı yok. Şimdi mesela geliyorlar bize teklifler yapıyorlar. Diyorlar ki şu kurumu, bu kurumu bakanlık yapsak. O kurum, şu anda kurumsal olarak personeliyle A'dan Z'ye her şeyiyle yürüyor mu yürüyor. Niye kalkıp bunu bakanlık haline getireceksin? Mesele işin yürütülmesi değil mi yürütülmesi." yorumunda bulundu.
"KOLTUK LAZIM DEMEK Kİ"
"Koltuk lazım demek ki." değerlendirmesine karşılık da Erdoğan, "Mesele o. Koltuk ver ki sana sadık olsun. Daha da ileri gidiyorlar. İşte, 'Cumhurbaşkanım size bağlasak.' Zaten hepsi bana bağlı değil mi? Hepsi bana bağlı. Bunların hepsini de cumhurbaşkanı olarak yürütmek durumunda değil miyim? Yürütmek durumundayım." ifadelerini kullandı.
"ULUFE DAĞITIRSAN SANA SADIK OLURLAR HAVASINDALAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın, bir taraftan "israf" derken, öbür taraftan israf için yeni yollar aradıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü ulufe dağıtırsan sana sadık olur havasındalar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerinin kirli bakanlık pazarlıklarını, meşhur Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Bunlar şimdi ne yaptılar? Güneş Motel yerine ya partilerin merkezlerini aldılar veya Ahlatlıbel'de şurada, burada filan yeni yeni yerler ihdas ettiler, oralarda bu pazarlıkları yaptılar. Ama biz böyle şeylerin içerisine ülkemizi sokmadık sokmayacağız. 'İsraf' diyorlar. Asla, bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Eğer bunun başarılı şekilde örneklerini veremeseydik şu deprem felaketinin altından kalkamazdık. Eğer biz bugün deprem felaketinin altından rahatlıkla kalkabiliyorsak, finans yönetimini başarıyla yürüttüğümüz içindir. Şu anda biz finans yönetiminde başarılı bir ülkeyiz."
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