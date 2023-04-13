13 Nisan 2023, Perşembe
CHP'den PKK ile müzakere sözü! "PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten rahatsız değiller"
14 Mayıs seçimlerine bir ay kala, CHP ile HDP arasında yapılan pazarlıklar ortaya saçılmaya devam ederken; Kandil'in koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği de sürüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu ortaklığa değindi. Barlas, "CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:11
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10