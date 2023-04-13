CHP'den PKK ile müzakere sözü! "PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten rahatsız değiller"

İşte Mehmet Barlas'ın "CHP'den 'PKK ile müzakere' sözü" başlıklı o yazısı

Geçen yıl CHP ile HDP arasında bir ittifak konusu açıldığında 6'lı Masa'nın tüm üyeleri toplu olarak itiraz ediyordu. Hepsi böyle bir ittifakın asla mümkün olmadığını söylüyordu. Seçime bir ay kala bu durum bambaşka bir hâl aldı. Şimdi HDP ile değil, doğrudan PKK ile bir ittifaktan bahsediliyor.