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CHP'den PKK ile müzakere sözü! "PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten rahatsız değiller"

14 Mayıs seçimlerine bir ay kala, CHP ile HDP arasında yapılan pazarlıklar ortaya saçılmaya devam ederken; Kandil'in koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği de sürüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu ortaklığa değindi. Barlas, "CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:11
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CHP’den PKK ile müzakere sözü! PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekten rahatsız değiller

İşte Mehmet Barlas'ın "CHP'den 'PKK ile müzakere' sözü" başlıklı o yazısı
Geçen yıl CHP ile HDP arasında bir ittifak konusu açıldığında 6'lı Masa'nın tüm üyeleri toplu olarak itiraz ediyordu. Hepsi böyle bir ittifakın asla mümkün olmadığını söylüyordu. Seçime bir ay kala bu durum bambaşka bir hâl aldı. Şimdi HDP ile değil, doğrudan PKK ile bir ittifaktan bahsediliyor.

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CHP’den PKK ile müzakere sözü! PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekten rahatsız değiller

PKK'nın elebaşları Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Bese Hozat ve son olarak Remzi Kartal açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istediler. Masanın sözde milliyetçi ve muhafazakâr üyeleri bu desteği "İstemem ama yan cebime koy" şeklinde karşıladı.

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CHP’den PKK ile müzakere sözü! PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekten rahatsız değiller

PKK'nın gazeteleri "Öcalan'a özgürlük, genel af ve özerklik" başta olmak üzere birçok konunun CHP ile pazarlık masasına yatırıldığını yazıp çiziyor. PKK cephesinde durum bu.

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CHP’den PKK ile müzakere sözü! PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekten rahatsız değiller

HDP/PKK ORTAKLIĞINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller. Önceden utangaç bir ses tonuyla geçiştirilen PKK ile ittifak meselesini artık canlı yayınlarda açıklamaktan çekinmiyorlar. Bu siyasetçilerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Hani şu Türk savunma sanayiini yok etmeye kafayı takmış, FETÖ'nün her eyleminde en ön safta yer alan siyasetçi. CHP'nin TV kanalında canlı yayına çıkan Sezgin Tanrıkulu, seçimlerden sonra Meclis çatısı altında PKK ile müzakere sözü vererek "Adım adım parlamentoda bu diyalog sürecini yürüteceğiz" diyor.

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CHP’den PKK ile müzakere sözü! PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekten rahatsız değiller

Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili canlı yayında "PKK ile müzakere" sözü veriyor. Peki bu açıklamayı kendi başına yapabilir mi? Demek ki HDP ile yapılan müzakerelerde PKK ile müzakere, özerklik ve Öcalan'a özgürlük meselesi masaya getirilmiş. Demek ki günlerdir ortaya atılan iddialar komplo teorisi falan değil gerçeğin ta kendisiymiş.