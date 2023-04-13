CHP'li Yaşar Okuyan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

Koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i "Elimde dosyalar var. Masayı dağıtırsa açıklarım" diyerek tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan, milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından adeta kazan kaldırdı. Sadullah Ergin ve FETÖ övücüsü Yüksel Taşkın gibi isimleri CHP listesinden seçime girmesine karşı çıkan Okuyan, "Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye de Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.