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Haberler Galeri CHP'li Yaşar Okuyan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

CHP'li Yaşar Okuyan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

Koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i "Elimde dosyalar var. Masayı dağıtırsa açıklarım" diyerek tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan, milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından adeta kazan kaldırdı. Sadullah Ergin ve FETÖ övücüsü Yüksel Taşkın gibi isimleri CHP listesinden seçime girmesine karşı çıkan Okuyan, "Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye de Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 11:19
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CHP’li Yaşar Okuyan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da oy vermeyeceğim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili elinde dosyalar olduğunu belirterek, "Masayı devirirse onu sokağa çıkarmam" tehdidinde bulunmuştu.

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CHP’li Yaşar Okuyan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da oy vermeyeceğim

Okuyan, "Meral Akşener birisine abi ya da abla diyorsa dikkatli olacaksın. Bana da abi diyordu, dairemin üst katında bana operasyon çekmeye kalktı. Akşener'in bu yaptığının aynısını yıllar sonra FETÖ'cüler de yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’li Yaşar Okuyan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da oy vermeyeceğim

'BUNLAR NASIL İKTİDAR OLACAK'
Okuyan bu kez de bir canlı yayına katılarak Yedili Masa'daki son durumu ve yaşanan liste krizlerine ilişkin konuştu. Okuyan, uzun site aday seçilememesinin vatandaşı bunalttığını söyleyerek, "Son 2-3 ay içerisinde 6'lı masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Seçmen giderek umudunu kaybetti.

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CHP’li Yaşar Okuyan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da oy vermeyeceğim

Cumhurbaşkanı adayını bir senedir seçemediler. Bunalttılar insanları, onlara güvenenler de 'buradan bir şey çıkmaz' diyorlar. Tam harekete geçeceklerken Akşener masadan kalktı. Yenilir yutulur laflar söylemedi ve 3 gün sonra geri döndü. İnsanları tedirgin etmedi mi? Bunlar iktidar oldu nasıl olacak? CHP'de büyük bir infial var.

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CHP’li Yaşar Okuyan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP’ye de Kılıçdaroğlu’na da oy vermeyeceğim

Bunların 5 tane WhatsApp grupları var millet orada neler söylüyor. Bu listelerden sonra büyük bir hayal kırıklığı geldi. Sadullah Ergin'i Çankaya'dan koyuyorsun kim bu ya?" dedi.