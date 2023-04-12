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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na saati 12 bin dolarlık uçak!

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na saati 12 bin dolarlık uçak!

Her defasında alçak gönüllülükten bahseden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programı için kullandığı uçağın saatlik ücretinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Konuya dair açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Varank, sık sık Cumhurbaşkanlığı uçağı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu algı içerikli sözlerini eleştirerek, “İşte takiye tam olarak budur!” ifadelerine yer verdi.

HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bir dizi temaslar için bölgeye gitti.

Kılıçdaroğlu ve ittifakta yer alan diğer liderler, TPAO Ortaokulu bahçesinde kurulu olan Saadet Partisi Aşevi Çadırında iftara katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 12 BİN DOLARLIK UÇAK

Ancak her sözünde mütevazilikten bahseden ve halkın adamı olduğu iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programı için kullandığı uçağın saatlik ücretinin 12 bin dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

BAKAN VARANK: TAKİYE TAM OLARAK BUDUR

Konuya dair açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Cumhurbaşkanlığı uçağı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun sık sık oluşturduğu algı içerikli sözlerini eleştiren Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" açıklamasını yaptı.

Tam da bu dikkat çeken haberin akabinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplum karşı kendilerini aklama içerikli bir paylaşımda bulundu.

ÖZEL'DEN GEÇEĞİ ÖRTME ÇABASI: NE ŞATAFATLAR NE MERCEDES'LER GÖRDÜ!

Özel, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" ifadelerine yer verdi.

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