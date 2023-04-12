7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na saati 12 bin dolarlık uçak!

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programı için kullandığı uçağın saatlik ücretinin 12 bin dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

BAKAN VARANK: TAKİYE TAM OLARAK BUDUR

Konuya dair açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Cumhurbaşkanlığı uçağı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun sık sık oluşturduğu algı içerikli sözlerini eleştiren Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" açıklamasını yaptı.