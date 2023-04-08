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2023 seçimleri için yeni anket! Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında 9 puan fark var...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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2023 seçimleri için yeni anket! Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında 9 puan fark var...

Türkiye’nin geleceğini belirleyerek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda Siyasal İletişimci Ferhat Murat 18 bin kişi ile yapılan yeni seçim anketini A Haber’de açıkladı. Ankete göre Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 50’nin üzerinde. Başkan Erdoğan ankette Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark atmakta. İşte adayların oy oranları…

A Haber'de yayınlanan Orhan Sali ile "Satır Arası" programında Cumhur İttifakı ve 7'li kolalisyondaki son durumu gözler önüne seren yeni anket açıklandı.

18 BİN KİŞİ İLE ANKET

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma Şirketi'ne ait 14 Mayıs 2023 seçimleri için 18 bin kişiyle gerçekleştirilen Nisan ayına kadarki verileri içeren son seçim anketini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYILARININ OY ORANLARI

Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?

Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 50,6

7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu: 41,8

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: 5,5

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: 2,1

SİYASİ PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI

Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti: Yüzde 40

CHP: 23,7

HDP: 10,6

MHP: 8.1

İYİ Parti: 7,5

Memleket Partisi: 3,6

Yeniden Refah Partisi: 1,9

Zafer Partisi: 1,3

Türkiye İşçi Partisi: 0,8

Deva Partisi: 0,5

Saadet ve Gelecek Parti'sinin oy oranları aynı: 0,4

Büyük Birlik Partisi: 0,3

HÜDAPAR: 0,2

Demokrat Parti: 0,2

Vatan Partisi: 0,1

Türkiye Değişim Partisi: 0,1

Diğer: 0,3

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