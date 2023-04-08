2023 seçimleri için yeni anket! Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında 9 puan fark var...

CUMHURBAŞKANI ADAYILARININ OY ORANLARI

Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?

Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 50,6

7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu: 41,8

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: 5,5